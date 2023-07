Poskus uboja: Agresijo je treba strožje kaznovati

Nizozemcu Brianu Johannesu Anthoniu Boerkampu, ki je pred dvema letoma v Portorožu z nožem poskušal ubiti Zdravka G., so na višjem sodišču kazen zvišali za skoraj eno leto. S štirih let in pol na pet let in pet mesecev zapora. Sodba je s tem postala pravnomočna.