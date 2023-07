Vzporedno z navduševanjem in motivacijo bo zato treba bistveno prenoviti strukturo obveznega branja v šolah, ki ga bo moralo biti več, predstavljati pa bo moralo tudi dejansko izhodišče za doživljanje, razumevanje in ovrednotenje – in ne za preverjanje faktografske vsebine prebranega in vnaprej naučenih interpretacij. Prenova bi morala izhajati iz (drzne?) predpostavke, da bo večina učencev v mladosti od daljših in kompleksnejših besedil prebrala samo to, kar bodo brali za obvezno branje. In da bo za številne odraščajoče soočanje z branjem težek izziv, ki se mu bodo poskušali upirati s pomočjo obnov, modelov umetne inteligence in z drugimi triki – zlasti če ne bomo skrbeli za njihovo stalno bralno kondicijo. Umetnostnim besedilom bi se morala kot domača branja pridružiti tudi neumetnostna. Ne spreglejmo: ohranjanje bralne kulture v času šolanja je predpogoj za uspešno digitalizacijo in za pameten izkoristek vsega, kar nam digitalizacija omogoča. x Delo