Denimo s primernim ulovom zaradi sterilizacije in nato vrnitev v naravo?

Jaz pa sem seveda veliko bolj v skrbeh za naše avtohtone živali, za našo malo divjad, ki jo kmetje dobesedno v leglu nehumano pomorijo. Z zgodnjo košnjo in seveda zaradi povečanja proizvodnje mesa, zaradi dobička!

Ampak zaradi morije z zgodnjo košnjo nihče ne zbira podpisov, nihče ne dvigne glasu. Vsaj tri četrtine omenjenih podpisnikov sploh ne razume, kaj se dogaja v naravi in zakaj je mala divjad tako pomembna. Vsekakor pa je mala divjad zaradi ravnotežja v naravi bolj pomembna kot nutrije! Lovci sicer nekaj »čivkajo«, da to kar počnejo kmetje, ni prav, ampak to je tudi vse, kar lahko slišimo, kajti tudi med lovci je veliko kmetovalcev.

Z zgodnjo košnjo travnikov kmetje povsem uničijo (pokosijo!) prva legla zajcev in gnezda izvaljenih ptic, ki jih uvrščamo v malo divjad. K temu gre prišteti še širjenje kmetijskih površin s požiganjem podrasti, uničevanjem mejic živih mej, grmičevja s požiganjem in z drugimi oblikami siromašenja okolja, kot je denimo gojenje monokultur. Pa tudi s kasnejšimi, zelo pogostimi košnjami. S temi košnjami nas niso osiromašili samo za malo divjad, temveč omejujejo tudi čebelarstvo, saj poljsko rastlinje večinoma sploh ne zacveti, da bi čebele nabrale med.

Posledica: v Sloveniji se je strmoglavo zmanjšalo število divjih zajcev, jerebic, prepelic, fazanov … skratka male divjadi zaradi omenjenih ravnanj. Tudi lisic, saj se je zmanjšala njena prehranska veriga. Vse bolj se kaže, da male divjadi pri nas kmalu sploh ne bo več. Upam si trditi, da je čedalje manj otrok do desetega leta starosti, celo na podeželju, ki so že videli divjega zajca ali fazana v naravi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pravzaprav najbolj odgovorno za gozdove in lovstvo, v nima jasnih načrtov za zaščito male divjadi oziroma so ti načrti očitno samo na papirju. Deloma naloge skladno z zakonom o divjadi in lovstvu prepušča lovskim družinam in njihovi zvezi, ki pa v povezavi in v praksi z malo divjadjo nimajo nikakršnih prisojnosti. Je pa koncesionarjem (lovskim družinam) med drugim naloženo, da morajo opravljati (eksekutorski) odstrel medvedov, volkov in šakalov. Domnevam, da jim bo takšna naloga »dodeljena« tudi v zvezi z »odvzemom« nutrij.

Brane Praznik, Mačji Dol