Slovenija se že vse od spremembe političnega sistema 1990 vrti v začaranem krogu politične in družbene pijanosti. Medtem ko se je takrat partijska elita na čelu z zadnjim pravim partijskim sekretarjem Kučanom sebično borila za svoj delež oblasti, politične moči, za privilegije in osebne koristi, so mladinski funkcionarji kot partijski mladiči zavohali priložnost za naskok na oblast po bližnjici in preko LDS za celih dvanajst let prevzeli oblast v državi s pomočjo stare partijske elite. LDS neoliberalni kapitalisti, pijani od oblasti, so celotno svojo obdobje vladanja posvetili osebnemu bogatenju in oblasti preko privatizacije skupne lastnine in za uničevanje vsega, česar se niso mogli polastiti. Jože Pučnik kot nekdanji komunist je bil leta 1989 poslan iz Nemčije z nemško nalogo prevzema politične oblasti v Sloveniji na demokratičnih volitvah 1990, nato se je Pučnik politično popolnoma izgubil. Jožeta Pučnika, takrat pijanega od politične zmage, si bomo Slovenci najbolj zapomnili kot ideologa in režiserja pravnega genocida februarja 1992 nad 25.671 stalnimi prebivalci Slovenije, ko je nova »demokratična« država sredi Evrope izvršila najbolj množično in sistemsko kršitev osnovnih človekovih pravic naših ljudi in jih naklepno naredila za žive mrtvece. Takratna Demosova in kasnejša LDS Drnovškova oblast se je pa nad to državno in civilizacijsko sramoto samo pijansko naslajala. Tudi Kučan kot zadnje upanje brezpravnih ljudi za pravico v Sloveniji se je takrat kot predsednik države delal gluhega in ignorantskega do pravnega genocida nad našimi ljudmi. In ta isti Kučan kot dosmrtni slovenski politik bi si sedaj rad postavil spomenik na Trgu republike tako, da odstrani spomenik revolucije, najsvetlejšo povezovalno in simbolno točko Slovenije kot države od 1945 naprej.

Vojna v Ukrajini letos dosega vrhunec in razplet. ZDA so s prisiljenjem Rusije v to vojno še enkrat več dokazale svojo superiornost in pijanost od oblasti kot gospodar Evrope, da bi se maščevali Putinu za epizodo s Trumpom kot ruskim agentom, z ruskim človekom na vrhu ameriške oblasti. Vendar so Američani dosegli pri Rusih in Rusiji samo nasproten učinek. Prisilili so Rusijo, da se je politično, ekonomsko, tehnološko in predvsem vojaško streznila za popolno reorganizacijo vojske in vodenja države s ciljem dosega vojaške zmage nad ZDA in Natom v Ukrajini ter posledično za ohranitev Rusije kot enotne federacije, po kateri sega umazani zahodni kapital, ki ne gleda na človeka in na naravo.

Sedanja Golobova vlada se nikdar ne bo streznila, še več, približuje se ji hitri konec na oblastni pijanski način, kot je to dokazal primer podpredsednika vlade in zdravstvenega ministra Bešiča. Popolno razsulo Roberta Goloba, njegove vlade in celotne koalicije. Pregovor pravi, da se pijani streznijo, norci pa ostanejo nori. Nikdar ne pridejo k sebi. V Evropi in v Ukrajini še dolgo ne bo streznitve po zaslugi nasilnih in zarotniških ameriških imperialistov. V Sloveniji pa prav tako ne, ker smo samo navadni ameriški hlapci, ki smo izdali Rusijo in Slovane. Naša politična elita pa je v 33 letih do sedaj bila pijana samo od oblasti, zato streznitev v Sloveniji ni možna.

Anton Peinkiher, Ljubljana