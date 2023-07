Parole, parole

Konec šestdesetih let je moje gimnazijsko obdobje zaznamovalo tudi dejstvo, da sem bil vozač. Trije jutranji avtobusi iz Spodnjega Dupleka v Maribor ter (pozno)popoldanski povratni so pomenili zgodnje vstajanje ob 5.30 in zadnji avtobus ob 22.30. To je predstavljajo poseben problem ob koncih tedna, še posebno takrat, ko smo začeli praznovati »osemnajstke«. Ker smo praznovali zelo veselo in obilno pokušali prevrete sokove grozdja, sem zadnji avtobus hote izpustil in nato sredi noči prehodil celotnih dvanajst (!) kilometrov do doma.