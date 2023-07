Kot že nekaj zaporednih tednov pred njim je tudi prejšnji teden minil v znamenju bogov neviht in neurij, tako da so v Slovenskih novicah zapisali, da so imeli gasilci spet polne roke dela, saj so reševali iz vode človeka in krave, evakuirali otroke, prekrivali strehe in odstranjevali zrušena drevesa. Kot so izbrano druščino gledalcev obvestili v oddaji POP IN na POP TV, celo znani Slovenci niso ubežali naravi, ki kaže zobe, kot so se slikovito izrazili v uvodu. V nevihtnem očesu se je v Novigradu znašel Saša Petrović, med mladežjo boj znan kot raper Challe Salle, ki je razkril, da je med orkansko nevihto vladal kaos, drevesa pa so se podirala na počitniške prikolice in avtomobile, med drugim tudi na avto njegove zaročenke, ki je bil parkiran pred hotelom, kjer so prebivali. »V kampu zraven našega hotela je v 15 minutah padlo 200 dreves, uničeni so avti, hišice, prikolice. Avto je na srečo še vozen, ima pa razbito sprednje steklo in kar nekaj karoserije,« je še pojasnil in optimistično zaključil: »Vem, da se dogajajo veliko hujše stvari, in na koncu dneva je važno samo to, da smo mi okej, avto se bo že zrihtal. Ne bomo pustili, da nam ta nezgoda uniči dopust.« V precej optimističnem tonu se je iz Grčije javil tudi igralec Jernej Kuntner, ki počitnikuje na Rodosu, zaradi ognjenih zubljev pa so ga preselili na drug konec otoka. »Trideset kilometrov proti severozahodu gori. Od tam so nas s sobote na nedeljo evakuirali, saj je bilo celotno območje kot med vojno. Ne gori pa cel otok, tako da mame, očetje, strici, babice, dedki, bratje in sestre, vse je v redu. Ampak če pade elektrika, pade tudi voda, to je povezano,« je pomiril vse vrste sorodnikov slovenskega življa, ki je trenutno na tem grškem otoku.

Rešitev, kako se znebiti za zemeljsko floro in favno uničujočih nevihtnih celic, pa so izbrskali v tedniku Reporter. Pravzaprav so samo povzeli članek, objavljen na spletni strani časopisa Družina, v katerem avtorica Anka Benedečič Presl opozarja, da lahko cerkev poleg molitev zoper točo, neurja, nalive stori še precej več. Kot so povzeli duhovit pisni nastop strokovnjakinje za uvid v vremensko dogajanje tam zgoraj, so bili že v zgodovini duhovniki pozorni na stanje neviht, ki so prihajale, in mežnarji in župniki so potem zvonili in zvonili s cerkvenimi zvonovi ter z vibracijo zvona razbili nevihtni oblak in tako obvarovali naselja, hiše, kmetije pred točo. Kot je avtorica še zapisala, je slovenski narod zdaj ostal sam, prepuščen na milost in nemilost nevihtam, ki se zgrinjajo nad nas, zato škofe, duhovnike, upravitelje župnij prosi, naj zvonijo s cerkvenimi zvonovi, ki so kupljeni z denarjem vernikov. Prosi jih, da »v trenutkih prihajajočih neurij, temnih oblakov zvonijo, zvonijo, pomagajo slovenskemu narodu, da ga 'umetne' naravne nesreče ne uničijo in zaradi lakote ne spravijo na kolena«. Tako je o preprosti rešitvi zoper neurja vseh vrst torej zapisala Benedečič-Preslova.

Gabrovi je spodrsnilo

Da nesreča nikoli ne počiva, je ugotovil tudi zaljubljen predsednik vlade Robert Golob. Kot so zapisali v Slovenskih novicah, je premier na sestanek strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora prišel s pomočjo bergel, in ko so še podrobneje analizirali zgodovinsko fotografijo s sestanka, so ugotovili, da je imel desno nogo v mavcu. »Da z njegovo nogo ni vse v redu, smo videli že na vrhu Nata v Vilni. Vendar je tam samo šepal. Takrat so iz kabineta pojasnili, da gre za poškodbo, ki jo je staknil na morju. Šlo naj bi za desno peto, ki si jo je porezal na skali v vodi,« so zaskrbljeno zabeležili in se še enkrat obrnili na vladni urad za komuniciranje, kjer so jih pomirili, da se stanje izboljšuje in da od minulega torka naprej predsednik lahko hodi že brez bergel. Ni pa dosti manjkalo, da bi se na berglah znašla tudi njegova družica Tina Gaber. Kot so poročali v taistem sredstvu javnega obveščanja, je taisti predsednik vlade na družbenem omrežju objavil posnetek svoje izbranke, kako se sprehaja ob Gradaščici, ob tem pa, kot so pripomnili, šaljivo zapisal: »Ko si draga zaželi morja.« Kot smo lahko izvedeli v pripovedi, pa bi Gabrova, medtem ko jo je snemal, kako bosa stopa v regulirano strugo Gradaščice v Trnovem, skoraj končala na zadnji plati. »Ko je stopila na betoniran del, kjer že teče voda, ji je namreč spodrsnilo in komaj se je ujela. Nedolžen sprehod za osvežitev bi se lahko končal veliko bolj tragično,« so navedli.

Še eni princesi ljudskih src se ni vse izšlo po pričakovanem. Kot smo lahko prebrali na spletnem mestu metropolitan.si, se neprijetnosti lahko zgodijo tako navadnim ljudem kot zvezdnikom, vendar, so poudarili, s to razliko, da jih slednji radi skrivajo. A pevka Tanja Žagar zagotovo ne spada med slednje, saj je, kot so jo pohvalili pred zainteresirano javnostjo, zelo iskrena oseba in pokaže tudi kaj takšnega, kar bi drugi preprosto prikrili. Pred kratkim se ji je, kljub temu da je izkušena kuharica, zgodilo to, da je zažgala sladico, ki jo je pripravila za svoje najbližje, in to je mirno pokazala svojim oboževalcem. »Hja, se zgodi! Ker sem preveč zavzeto igrala karte, sem takole grdo zažgala pecivo! Zdaj veste, da jaz ne samo dobro zažagam, ampak tudi 'dobro' zažigam!!!« je navdušila uredništvo spletnega glasila.

Natalija Verboten zadela v polno

Zdaj pa na plaže, kjer se kljub nevihtnemu ozračju nahaja cel trop slovenskih znamenitežev. Uredništvo Večera je v minulem tednu v plažnem kostumu najbolj očarala Natalija Verboten. »Lagali bi, če bi trdili, da Natalije Verboten še nikoli nismo videli v kopalkah. Videli smo jo že neštetokrat, zlasti ob domačem bazenu, kjer je pokazala kak domiseln nov kroj. Je pa res, da je v kopalni opravi nismo videli že kar nekaj časa, a k sreči je sezona dopustov prispela, naša brezčasno čedna pevka pa je svoje spletne sledilce razveselila s tem, da je odvrgla večino tekstila,« so dokumentirali njeno pojavno obliko in ob tem še zabeležili, da je v zadnjih letih stavila predvsem na modro-belo kombinacijo, tokrat pa žari v strastno rdeči. »Njene nove kopalke so zadetek v polno. Izbrala je dvodelni komplet, ki njene znamenite obline odlično in varno objame. Pravi, da z družino ustvarja čudovite spomine. Zagotovo bodo takšni tudi spomini drugih kopalcev, ki bodo opazili našo atraktivno zvezdnico.«

Na portalu Siol.net pa so nekaj prostega prostora namenili županu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Davidu Klobasi, ki so ga, kot so poudarili, že večkrat oklicali za najlepšega slovenskega župana. Nekdanji član fantovske skupine Casanova je tudi zdaj, ko je župan občine, pogost obiskovalec družabnih dogodkov, utrinke iz svojega poslovnega in družabnega življenja pa pogosto objavlja na družbenih omrežjih – tokrat se je pred samosprožilec nastavil na grškem otoku Paros. Ob fotografiji, na kateri sloni na robu bazena in razkazuje svoje tetovaže, je zapisal citat nekdanjega indijskega voditelja Džavaharlala Nehruja: »Živimo v čudovitem svetu, polnem lepote, šarma in pustolovščin. Pustolovščinam, ki jih lahko doživimo, ni videti konca, če jih le iščemo z odprtimi očmi.« Tak je torej podroben opis in oris njegovih počitniških pustolovščin.