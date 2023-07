Pretekli teden je bil še posebej na ameriškem podjetniškem parketu bogat z objavami četrtletnih podatkov o poslovanju nekaterih največjih svetovnih družb. Za pozitivno vzdušje je najprej poskrbel ameriški bančni velikan Bank of America. Prihodki in čisti dobiček banke so v drugem četrtletju leta porasli za 11 oziroma 19 odstotkov glede na primerljivo lansko obdobje. Zelo dobre četrtletne rezultate so v banki pripisali stabilnemu stanju ameriškega gospodarstva, predvsem robustnosti tamkajšnjega trga dela in posledično potrošnika. Da je ameriški potrošnik v več kot solidni kondiciji, potrjuje tudi podatek o obsegu maloprodaje. Ta je v mesecu juniju glede na mesec prej porasel za 0,2 odstotka, kar je sicer manj od pričakovanj analitikov, ki so napovedovali 0,5-odstotni skok, a še vedno predstavlja za rast. Prav rast tega indikatorja je za kapitalske trge pomembna, saj je osrednja diskusija vlagateljev povezana z dilemo, ali gre v prihodnjih četrtletjih pričakovati recesijo gospodarstva. Potrošnja gospodinjstev predstavlja približno 70 odstotkov celotnega bruto domačega proizvoda ZDA, kar pomeni, da prav gibanje obsega maloprodaje v pomembni meri določa, ali se bo ameriško gospodarstvo lahko izognilo recesiji. Dobro stanje ameriškega gospodarstva je z vidika kapitalskih trgov še toliko bolj presenetljivo in tudi pomembno, če upoštevamo znatno višjo raven obrestnih mer, ki je posledica boja proti višji inflaciji. V športnem žargonu bi lahko rekli, da prvi polčas kaže na zmago osrednje ameriške denarne ustanove v tekmi proti inflaciji, ne da bi pri tem pridelala rdeči karton v obliki večje recesije. Analitiki investicijske banke Goldman Sachs so denimo v preteklem tednu znižali verjetnost recesije v ZDA s četrtine na petino, medtem ko so še marca padcu ameriškega bruto domačega proizvoda pripisovali več kot tretjinsko verjetnost. Prav ta premik v smeri manjše verjetnosti pojava recesije je predstavljal enega izmed ključnih elementov za rast tečajev delnic v preteklem tednu.

Za bolj kisle obraze vlagateljev je na makroekonomskem področju v preteklem tednu poskrbela Kitajska. Njen bruto domači proizvod je namreč v drugem četrtletju glede na leto prej porasel za 6,3 odstotka, medtem ko so vlagatelji pričakovali več kot 7-odstotno rast. Svoje pa je dodala še Rusija z odstopom od sporazuma o izvozu ukrajinskega žita po Črnem morju, kar je prineslo negotovost še na trg surovin. Na podjetniškem parketu pa sta v preteklem tednu razočarala dva velikana iz tehnološke panoge, Tesla in Netflix. Tesla je v drugem četrtletju sicer pozitivno presenetila s prihodki in čistim dobičkom, a razočarala s čisto dobičkovno maržo, kar nakazuje na vse večje cenovne pritiske v panogi električnih vozil. Eden vodilnih ponudnikov pretočnih vsebin, Netflix, pa je razočaral s prodajo v drugem četrtletju in njeno napovedjo za tretje četrtletje. Nekoliko slabše objave poslovnih rezultatov omenjenih dveh velikanov in največjega azijskega gospodarstva pa na srečo vlagateljev niso bile dovolj, da bi v preteklem tednu ohladile pozitiven sentiment na ključnih kapitalskih trgih.