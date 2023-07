Ampak še vedno je glavno vprašanje, kaj narediti. Imamo dovolj znanja in sredstev za prilagajanje? Po mojem mnenju lahko marsikaj naredimo že brez pretiranega dodatnega vlaganja. Ozrimo se, na primer, na to, kako gradimo stavbe, kakšno kritino uporabljamo in podobno. Očitno postajajo vetrovi pri nas močnejši, kot so bili v preteklosti. Ne vsak dan, ampak ob nevihtnem vremenu. Morda bi bilo dobro, da določimo nove gradbene standarde, ki bi upoštevali možnost, pravzaprav realnost močnih vetrovnih sunkov. Najbrž bi znali zgraditi stavbo, ki bi bila bolj odporna na močan veter, uporabiti kritino, ki je ne bi veter tako zlahka odtrgal, spremeniti obliko stavb tako, da bi lažje kljubovale takim razmeram. Mislim, da na Primorskem veter le težko odkrije strehe starih hiš v krajih, kjer piha močna burja, saj so prilagojene hitrostim vetra nad 100 kilometrov na uro. Bomo tudi drugod začeli polagati kamne na streho, kot lahko vidite v Vipavski dolini? Seveda so tudi drugi prijemi, samo razmisliti je treba. Si predstavljate, kakšen posel bi letos naredil proizvajalec kritine, ki bi jamčil odpornost strehe na veter, recimo do 100 kilometrov na uro? Mogoče pa je to ena od idej za nov izdelek s skoraj zajamčenim prodajnim uspehom!

Seveda bo kdo rekel, da bi bil tak proizvajalec morda zaslužkar, ki izkorišča stisko ljudi, a vsaj pri novih gradnjah bi morali začeti upoštevati spremenjene klimatske razmere. Pri toplotni izolaciji smo jih že začeli, a verjetno bolj zaradi vse višjih stroškov ogrevanja kot zaradi neke okoljevarstvene zavesti in strahu pred tem, da bi nas pozimi zeblo (poletno vročino si pač lajšamo s klimatskimi napravami, kar je najlažji izhod, je pa dodaten prispevek k povečani porabi energije, seveda).

Če pogledamo še malo naokoli, se lahko vprašamo, kako smiselni postajajo drevoredi ob cestah. Neskončno so mi všeč, da ne bo pomote. Na Poljskem sem videl drevored iz stoletnih hrastov, dva sva jih komaj objela, pa ne vseh. Spraševal sem se, koliko časa je trajalo, da so zrasli – kako star je moral biti tisti drevored! A za promet postajajo velika drevesa ob cestah in železnicah potencialna nevarnost, žal! Res mi ne zmanjka idej, kajne?