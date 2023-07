Na stotine gasilcev je danes poskušalo pogasiti uničujoče požare, ki so doslej zahtevali štiri življenja, med drugim tudi dveh pilotov kanaderja, ki je strmoglavil v torek na otoku Evboja. Pred tem so sicer poročali o treh smrtnih žrtvah na tem otoku, vendar moški, čigar truplo so našli, kasneje ni bil naveden med žrtvami požara, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah grške vlade je v zadnjih treh dneh v Grčiji izbruhnilo 177 gozdnih požarov. Od 13. julija pa je po državi izbruhnilo več kot 600 požarov.

Med drugim je zagorelo v bližini Volosa, kjer sta v sredo umrla moški in ženska. V sredo pozno zvečer so plameni ogrožali industrijsko območje Volosa, gorelo pa je tudi nekoliko južneje, kjer so prebivalce pozvali, naj zapustijo domove, je na spletni strani danes poročal grški časnik Kathimerini.

Ognjeni zublji so se približali tudi predmestju prestolnice Atene, a so gasilci požar hitro pogasili. Gasilci so se borili tudi z novim požarom na otoku Eboja, še poroča časnik.

Razmere na nekaterih območjih, med drugim na Rodosu, kjer so morali zaradi uničujočih požarov v minulih dneh evakuirati več kot 20.000 turistov in domačinov, so se sicer večinoma začele umirjati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi drugod na prizadetih območjih, med drugim na Evboji in Krfu, se stanje izboljšuje, požari pa so večinoma pod nadzorom, je na državni televiziji sporočil tiskovni predstavnik grških gasilcev Janis Artopoios.

Vendar pa nevarnost pred požari še ni povsem minila, še naprej velja najvišje opozorilo, je opozoril Artopoios. Vremenoslovci so v preteklih dneh večkrat opozorili pred nevarno kombinacijo močnih vetrov in suhega vremena, poroča dpa.

Grški premier Kiriakos Micotakis je ocenil, da gre za »težke in zelo žalostne dneve«, še navaja AFP.

Micotakis je v luči gozdnih požarov, ki so prizadeli Grčijo, še dejal, da mora država storiti več v boju proti posledicam podnebnih sprememb. Grčija mora reformirati način gašenja požarov in politiko preprečevanja, na spletni strani poroča tiskovna agencija Reuters.