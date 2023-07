Madžari so se v izjemno napeti tekmi veselili zmage nad Španci z golom Christian Manhercza v zadnji sekundi tekme. Pred tem so Španci vodili večji del tekme, tudi v zadnjem delu za dva gola. Tudi na koncu je bila zmagi bližje ekipa z Iberskega polotoka, ki je v zadnjem napadu zapravila prednost igralca več v vodi, Madžari pa so to kaznovali v zadnji sekundi. Na koncu so sodniki uporabili tudi var, da so preverili pravilnost gola in potrdili madžarsko zmago.

Grki so se Srbom oddolžili za poraz v finalu olimpijskih iger v Tokiu in se prvič v zgodovini uvrstili v finale svetovnega prvenstva. Jasno je, da gre za največji grški uspeh na tovrstnih tekmovanjih, s katerih imajo doslej tri bronaste kolajne. Madžari bodo igrali za četrti naslov, prvi po letu 2013.