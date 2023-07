Amazonovi delavci v mestu Rugeley bodo stavkali 3. in 4. avgusta, zaposleni v logističnem centru v Coventryju pa 4. in 5. avgusta, so napovedali v sindikatu.

Protesti se bodo nadaljevali, saj je jasno, da smo v boju za pravice delavcev šele na začetku, so dejali v sindikatu in dodali, da lahko vodilni v Amazonu ustavijo stavko s tem, da se začnejo z delavci pogajati.