V letošnjem letu bo Karitasova letovanja in tabore tako skupaj obiskalo prek 1150 udeležencev, je danes na novinarski konferenci povedal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič. Otroci prihajajo iz materialno ogroženih družin in družin, ki se soočajo z drugimi stiskami, kot so smrt staršev, ločitev, različne zlorabe in bolezen v družini. V manjši meri so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Otroke izberejo lokalne Karitas, ki so z družinami v stiku v sklopu rednih pomoči.

Tomažič je pojasnil, da letos največ letovanj izvajajo v Portorožu, velik del na Soči, v manjšem obsegu pa tudi na Rakitni in drugod po Sloveniji. Eno izmed največjih letovanj predstavljajo Počitnice biserov v Portorož. »Naša letovanja in programi so predvsem bogati po odnosih, po domačnosti in po skrbi prostovoljcev in sodelavcev za tiste, ki z nami letujejo oziroma so v teh tednih z nami,« je pojasnil Tomažič. Dodal je, da je letos s Slovensko karitas letovalo tudi 86 otrok iz Ukrajine.

Karitas je na letovanje v Portorožu letos odpeljala tudi devet družin različnih velikosti, je pojasnila strokovna delavka na Škofijski karitas Ljubljana Alenka Petek. Ta program temelji na skupnem druženju, na pogovoru s starši in na izmenjavi izkušenj, ki jih imajo starši pri vzgoji ter pri osnovnem življenju z otroki. Ogromno je tudi ustvarjalnih delavnic za otroke in starše, izletov, raziskovanja okolice in odkrivanje kulturnih znamenitosti. Letos v letovanju sodelujejo družine iz Slovenije, Makedonije, Slovenije, in Venezuele, je še dodala.

Otroci niso prepuščeni sami sebi in plaži, temveč so z njimi z animatorji, ki lahko primerno ukrepajo, če otrok z njimi deli stiske. Za več animatorjev je to strokovna preizkušnja, kasneje se podajo v socialno delo, so pojasnile animatorke. Nekateri animatorji so že sami obiskovali letovanja kot otroci oz. udeleženci, sedaj pa želijo to dragoceno izkušnjo omogočiti novim generacijam otrok, ki prihajajo na počitnice.