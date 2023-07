Tožilstvo je v izjavi sporočilo, da je v osrednjem kuvajtskem zaporu nadzorovalo izvršitev smrtne kazni za pet oseb, ki so bile večinoma obtožene umora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med njimi je bil Abdulrahman Sabah Saud - eden glavnih obsojenih za samomorilski napad na šiitsko mošejo leta 2015, v katerem je umrlo 26 ljudi. Saud je bil obsojen na smrt, ker je napadalca pripeljal do mošeje in mu dostavil pas z eksplozivom, ki ga je uporabil v napadu.

Med usmrčenimi so bili še en državljan Kuvajta, pripadnik lokalne manjšine in Egipčan, ki so bili obtoženi umora, ter državljan Šrilanke, ki je bil obsojen na smrt zaradi kaznivega dejanja, povezanega z drogami.

V Kuvajtu so od uvedbe smrtne kazni sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja usmrtili več deset ljudi, večinoma domnevnih morilcev ali preprodajalcev drog. Smrtna kazen je v širši regiji zelo razširjena, zlasti v Iranu in Savdski Arabiji, kjer je bilo samo letos usmrčenih 74 ljudi.