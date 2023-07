Pri pomoči domačinom v Čepovanu in Lokovcu sodeluje 145 ljudi. Največ je gasilcev, 63, 31 je vojakov, tam so še pripadniki CZ in delavci Elektra Primorske, cestnega podjetja, sekači, upravljavci gradbene mehanizacije in zaposleni v podjetju Gonzaga. Njihovi proizvodni in skladiščni prostori so zelo poškodovani, so zapisali v sporočilu za javnost.

Večina odjemalcev na tem območju je znova oskrbljenih z električno energijo, ponekod pa si še še vedno pomagajo tudi z agregati. Neurje je namreč poškodovalo številne električne drogove, tudi betonske, ki jih je treba nadomestiti.

Sanacijska dela potekajo tudi v spodnji Vipavski dolini, kjer je največ škode povzročila debela toča, ki je padala v ponedeljek zvečer. S popravili streh in oken na stanovanjskih in poslovnih stavbah hitijo prizadeti v občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Zaradi odpravljanja posledic neurja pa še vedno stoji proizvodnja v Goriških opekarnah, Okroglici in Šampionki.