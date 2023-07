Koprsko okrožno sodišče je namreč decembra lani nizozemskega državljana spoznalo za krivega poskusa uboja. Obtožnica ga je bremenila, da je 17. julija 2021 pred enim od gostinskih lokalov v Portorožu med prerivanjem izvlekel nož na preklop in najmanj dvakrat sunkovito zamahnil proti 32-letnemu moškemu. Povzročil mu je centimeter globoko rano pod ključnico in tri centimetre globoko vbodnino v ledvenem predelu hrbta.

Okrožno sodišče mu je tedaj prisodilo štiri leta in pol zapora ter tri leta izgona iz države. Pri odmeri kazni je upoštevalo, da je imelo kaznivo dejanje lažje posledice, po drugi strani pa tudi to, da je bil Boerkamp na Nizozemskem že obsojen zaradi nasilnih dejanj.

Na sodbo sta se pritožila tako tožilka kot zagovornik obtoženega. Tožilka je med drugim menila, da je sodnica Boerkampu izrekla preblago zaporno kazen, medtem ko je obramba menila, da bi ga moralo višje sodišče oprostiti ali pa sodbo razveljaviti in zadevo vrniti v novo sojenje.

Po poročanju Večera so se višji sodniki strinjali s tožilstvom in kazen zvišali na pet let in pet mesecev zapora, kot je predlagala tožilka. Presodili so, da je okrožno sodišče premalo upoštevalo oteževalne okoliščine in dejstvo, da je bil obtoženi že šestkrat obsojen za kazniva dejanja, tudi taka z uporabo sile. Senat višjih sodnikov je med drugim zaključil, da je treba agresijo, ki presega običajno ravnanje v konfliktnih situacijah, strožje kaznovati.