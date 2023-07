Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil junija za 2,6 odstotka manjši kot maja. V trgovini z motornimi gorivi je bil za manjši za pet odstotkov, v trgovini z živili pa za 2,4 odstotka. V trgovini z neživili je ostal na majski ravni. Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje manjši za 15,7 odstotka, predvsem zaradi za 30,9 odstotka manjšega prihodka v trgovini z motornimi gorivi. V trgovini z neživili se je zmanjšal za 5,4 odstotka, v trgovini z živili pa za 3,7 odstotka.

V prvem polletju je bil prihodek trgovcev od tistega v enakem obdobju lani manjši za 6,6 odstotka. V trgovini z motornimi gorivi se je zmanjšal za 9,5 odstotka, v trgovini z neživili za 4,9 odstotka, v trgovini z živili pa za 4,8 odstotka.

V trgovini z motornimi vozili se je prihodek zvišal v obeh primerjavah. Na mesečni ravni je bil realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh višji za 2,7 odstotka, na letni pa za 19,1 odstotka. Tudi v prvem polletju je bil v primerjavi z istim lanskim obdobjem višji, in sicer za 15,2 odstotka.

Medtem se prihodek od prodaje storitev povečuje. Glede tega razpolagajo statistiki s podatki do maja, in sicer je bil za 0,3 odstotka večji kot aprila in za 7,6 odstotka večji kot maja lani. Najbolj se je zvišal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer na mesečni ravni za 2,5 odstotka, na letni pa za 25,5 odstotka.