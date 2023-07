»Na indijsko-pacifiškem območju, zlasti v Oceaniji, se pojavlja nov imperializem, ki ogroža suverenost več držav. Naša indijsko-pacifiška strategija pa je predvsem to, da s partnerstvi branimo neodvisnost in suverenost vseh držav v regiji, ki so pripravljene sodelovati z nami,« je v svojem prvem obisku v otoški državi Vanuatu dejal Macron.

Med govorom je tudi poudaril, da se zaveda francoske kolonialne preteklosti. »Vanuatu, nekdanja francosko-britanska kolonija, je bil deležen plenjenja bogastva in izkoriščanja ljudi. Prav tako je bil deležen kolonizacije, ki je bila enako brutalna kot v Afriki ali Aziji. Te dediščine ne smemo pozabiti,« je še dodal.

Marcon je med obiskom razpravljal tudi o vplivu podnebnih sprememb na otoške države v regiji, ki so najbolj ogrožene zaradi naraščanja gladine morja. »Francija in Vanuatu ponovno poudarjata, da je za zmanjšanje škode, ki jo povzročajo podnebne spremembe, treba najprej pospešiti postopno opuščanje fosilnih goriv,« sta državi opozorili v skupni izjavi.

Francoski predsednik je na svoji turneji že naletel na kritike, in sicer med obiskom Nove Kaledonije, ki je del francoskega ozemlja. Tam so podporniki neodvisnosti bojkotirali načrtovane pogovore z Macronom. Predsednik jih je nato opozoril, da bi separatizem lahko privedel do nasilja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V prihodnjih dneh namerava Macron obiskati tudi Papuo Novo Gvinejo. Njegova turneja sicer sovpada z dvema obiskoma visokih ameriških uradnikov, kar kaže na globalno geopolitično tekmo v indijsko-pacifiški regiji.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je namreč v sredo posvaril pred plenilskimi kitajskimi naložbami v Tongi, danes pa je obiskal Novo Zelandijo. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin pa se je danes prav tako sestal s predstavniki vlade Papue Nove Gvineje in napovedal, da bodo v to državo napotili ladjo ameriške obalne straže.