Tajfun je že v sredo dosegel sever Filipinov in jug Tajvana. Neurje je na Filipinih povzročilo poplave in zemeljske plazove, v katerih je umrlo najmanj sedem ljudi, 26.700 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.

Večji del regije je začasno ostal brez elektrike, odpovedanih je bilo več deset letov in prekinjena plovba na morju. Skupno je zato po podatkih obalne straže več kot 11.000 ljudi obtičalo v pristaniščih.

O smrtni žrtvi so poročali tudi na Tajvanu, kjer naj bi v reki v okrožju Hualien utonila ena oseba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na prihod tajfuna se pripravljajo tudi na Kitajskem, kjer so oblasti že razglasile rdeči alarm. Po napovedih meteorologov bo tajfun v petek zajel vzhod in jug države, prizadel pa naj bi zlasti provinci Fujian in Guangdong.

Doksuri, ki so ga sprva označili za supertajfun, saj je s seboj prinašal vetrove, ki so dosegli hitrost do 230 kilometrov na uro, je nekoliko oslabel. Sunki vetrov tako sedaj dosegajo do 185 kilometrov na uro.