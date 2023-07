Koprčanka se je tretji dan tekmovanja potopila 107 metrov in postavila državni in osebni rekord, tri dni kasneje pa je šla še dva metra globlje in znova postala svetovna rekorderka.

»Kdo vodi svet?! Ženske,« so zapisali na uradni spletni strani tekme, Alenka Artnik pa je dodala: »Potop je potekal točno tako, kot si vedno želim, da poteka. Tega ni vedno lahko izvesti. Čutim, da me je danes podpiralo celotno vesolje in prišel je rezultat.«

Alenka Artnik se s prostim potapljanjem ukvarja dobro desetletje, od takrat pa je podrla številne mejnike. Leta 2017 je postala četrta ženska v zgodovini, ki se je potopila do stotih metrov.

V letih od 2018 do 2021 je šestkrat izboljšala svetovni globinski rekord. Leta 2021 je postala najgloblja ženska potapljačica na vdih s potopom na 122 m v disciplini z monoplavutjo. To znamko je letos sicer izboljšala Italijanka Alesia Zechinni, ki se je na Filipinih potopila do 123 m.