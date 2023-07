Lahko bi nas učinkoviteje obveščali

Uprava za zaščito in reševanje je že junija lani, torej pred več kot letom dni, vzpostavila “platformo za obveščanje”, ki bi omogočila času in prostoru bolj prilagojeno ter učinkovitejše obveščanje prebivalcev države o (vremenskih) nevarnostih, tudi s pošiljanjem sporočil na mobilne telefone. Platforma je pripravljena in plačana – a ne deluje.