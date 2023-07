Vse se enkrat zgodi prvič. Nikoli prej ni niti približno tako veliko poslancev kakšne vladajoče britanske stranke sporočilo, da na naslednjih volitvah ne bodo več kandidirali, kot se to zdaj dogaja pri konservativcih. Sploh pa se to ni dogajalo med relativno mladimi, saj je povprečna starost teh, ki jemljejo poslansko slovo, 49 let, ali tako zgodaj, saj je do volitev še skoraj leto in pol (skrajni rok za razpis rednih volitev je 24. januar 2025).

Po zadnjem štetju bo politiko na prihodnjih volitvah obesilo na klin najmanj 44 konservativnih poslancev, poleg teh pa so trije že odstopili, tudi bivši premier Boris Johnson (konservativci so na nedavnih nadomestnih volitvah dva od teh sedežev odmevno izgubili). Britanci imajo občutek, da že skoraj vsak nov dan prinese novo napoved slovesa iz parlamentarnih klopi vladajoče konservativne stranke premierja Rishija Sunaka. Ta teden je prvovrstno presenečenje predstavljala napoved politične upokojitve 49-letne Trudy Harrison, ki je bila poslanka samo šest let. V tem času je bila mati štirih otrok Johnsonova tako imenovana parlamentarna zasebna sekretarka, ko je bil premier, in državna sekretarka, trenutno pa je državna podsekretarka. Trdi, da ne odhaja zaradi bojazni pred katastrofalnim porazom konservativcev na prihodnjih volitvah, kar sicer napovedujejo ankete, ampak zato, ker je po srcu »lokalna aktivistka«, ki je upala, da se bo lahko kot poslanka spoprijela z žgočimi problemi v svojem lokalnem okrožju, pa se ni mogla, ker mora preveč časa preživeti v Londonu in v parlamentu. Njen odhod je toliko večji udarec za stranko, ker ji je v okrožju Copeland leta 2017 uspelo odvzeti poslanski sedež laburistom, ki so ga pred tem zasedali od 30. let prejšnjega stoletja.

Preplah in načrtovanje nove kariere

Številni panični konservativni poslanci pa očitno že načrtujejo kariero zunaj politike in konservativne stranke, ki je na oblasti trinajst let, prepričani, da se Sunakova ladja potaplja. Začelo se je po majskih lokalnih volitvah, na katerih so konservativci izgubili več kot tisoč svetniških sedežev. Nadaljuje se po nedavnih troje nadomestnih poslanskih volitvah, na katerih so bili poraženi v dveh od treh svojih volilnih utrdb, v eni pa zmagali za las. Krhko premirje med sprtimi frakcijami v stranki se po Sunakovem prevzemu vlade podira in vse več je godrnjanja o njegovi neprimernosti za premierja.

Med odhajajočimi na prihodnjih volitvah so tudi tri strankine – kot jim tukaj rečejo – big beasts, torej velike zverine: dva nekdanja ministra Sajid Javid in Matt Hancock ter minister za obrambo, nekdanji poklicni vojak, 59-letni Ben Wallace, ki so ga imeli za favorita za Johnsonovega naslednika, ker je bil najbolj priljubljen politik med člani konservativne stranke. Poslanec bo ostal do prihodnjih volitev, kot obrambni minister pa se hoče posloviti ob naslednji rekonstrukciji vlade. Pravi sicer, da je sit tega, da ima na nočni omarici že sedem let tri mobilne telefone, na katere se mora odzivati noč za nočjo. A na njegovo odločitev gotovo vplivajo tudi kritike njegovih besed, da bi bila lahko Ukrajina Britaniji bolj hvaležna za pomoč.

Od veteranov do mladcev

Med odhajajočimi je najstarejši poslanec, 83-letni srborit zagovornik brexita Bill Cash, ki je v parlamentu že od leta 1984. Odhaja nerad in nezadovoljen. Zaradi utrujenosti, ločenosti od družine in želje po upokojitvi odhajajo še trije veterani, stari 75 oziroma 76 let, a med odhajajočimi so tudi veliko mlajši in zelo mladi. Najmlajša med njimi je 28-letna Nicola Richards, ki je bila izvoljena leta 2019, ko je tesno, a odmevno premagala namestnika vodje laburistične stranke Toma Watsona. Za odstop naj bi se odločila zaradi spremenjenih »domačih okoliščin«. Njena 29-letna kolegica Dehenna Davison, ki je prav tako poslanka šele štiri leta, naj bi se s prihodnjimi volitvami odločila obesiti politiko na klin, ker »nima normalnega življenja za svojo starost«. 34-letni poslanec William Wragg je med mladimi odhajajočimi najbolj kritičen. Odhaja, pravi, zaradi ljudi, kot sta bivša premierja Boris Johnson in Liz Truss. Vodilnim možem v stranki očita, da so izsiljevali poslance, da bi Johnsona ohranili na oblasti.

Številni vplivni konservativci medtem pritiskajo na Sunaka, naj čim prej razpiše predčasne volitve, da bi bili na njih čim manj poraženi. Bojijo pa se tudi razcepa v stranki, ki bi bil najbrž posledica brexita.