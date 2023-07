Iz Nigra, šeste največje afriške države, ki leži pod Alžirijo, so včeraj poročali o že sedmem poskusu državnega udara od leta 2020. Ni ga vodila vojska, pač pa predsednikova garda, ki je zaprla poti do predsedniške palače v prestolnici Niamey in tam zadrževala predsednika Mohameda Bazouma. Vojska je sporočila, da je pripravljena posredovati, če garda ne bi »prišla k pameti«. Iz predsednikovega urada so sicer sporočili, da je z njim in z družino vse v redu, razmere v mestu so bile mirne. Poročali so tudi o pogajanjih med gardo, ki naj bi si prizadevala dobiti podporo vojske, in predsednikovimi svetovalci.

Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (Ecowas) je dogajanje v Nigru odločno obsodila kot poskus državnega udara in poudarila, da bodo krivci zanj odgovarjali. Zahtevala je takojšnjo in brezpogojno izpustitev predsednika države. Obsodbi in pozivom Ecowasa so se pridružili tudi Združeni narodi in Evropska unija. Niger je za zahod pomemben, ker je zaveznik v boju proti džihadistom v Sahelu, EU pa pomaga ustavljati migracije iz podsaharske Afrike.

Od razglasitve neodvisnosti leta 1960 so v tej sahelski državi, nekdanji francoski koloniji, ki nima dostopa do morja, uspešno izvedli že štiri državne udare, poleg številnih poskusov prevzema oblasti, tudi proti Bazoumu. Do enega takšnih poskusov je prišlo le nekaj dni pred slovesno prisego in prevzemom položaja aprila 2021, kar je bil prvi demokratični prenos oblasti od razglasitve neodvisnosti.