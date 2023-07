Zakaj v resnici Bešič Loredan ne dviga pošte

Do uredništva N. N. so prišle govorice, da bo odstopljeni minister Danijel Bešič Loredan prestopil v SDS. Najprej se nam je to zdelo neverjetno. Ampak ko je potem državna volilna komisija sporočila, da nikakor ne more do Bešiča Loredana, da bi jim povedal, ali se bo vrnil med poslance ali ne, smo sešteli ena in ena.