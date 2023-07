Gospodje v črnem, pravo in splav

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je leta 2012 razsodilo v primeru P. in S. proti Poljski in Poljsko obsodilo. Gre za srhljiv primer kratenja človekovih pravic 14-letni posiljeni deklici in njeni mami, žrtvama nečloveškega ravnanja poljskih zdravstvenih ustanov, sodstva in tamkajšnje katoliške cerkve. Ta razsodba v Sloveniji sploh ni bila opažena, je v članku z naslovom Talibani sredi Evrope devet let kasneje zapisal odvetnik Miha Šipec. Kot da se kaj takega v Sloveniji ne bi moglo zgoditi, kot da je pri nas pravica do varnega splava z ustavo zabetonirana za vekomaj ...