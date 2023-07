Uskok na podlagi dokazov, pridobljenih od začetka preiskave novembra lani, vodi preiskavo proti osmim osebam - dvema državljanoma Severne Makedonije, enemu Bolgaru in petim hrvaškim državljanom. Dodali so, da so štirje izmed osumljenih že od prej v zaporu.

Sumijo, da je mlajši od osumljencev iz Severne Makedonije od poletja 2021 do novembra 2022 povezal več oseb na Hrvaškem, v Belgiji, Dominikanski republiki in Ekvadorju, z namenom kupovanja, prevoza, skladiščenja in preprodaje kokaina.

Osumljeni naj bi v Dominikanski republiki in Ekvadorju kupoval večje količine kokaina, nato pa ga ob posredovanju drugih oseb prek različnih podjetij na skrivaj spravil na Hrvaško.

Poskrbel naj bi tudi za prenos pošiljk kokaina prek carine, za kar je angažiral carinika v pristanišču na Reki, ki je imel dostop do zabojnikov s paketi prepovedane droge, zakrite v obliki legalnih pošiljk.

Drugi državljan Severne Makedonije je, kot sumita policija in tožilstvo, prek svojih podjetij omogočil prevoz, sprejem in skladiščenje kokaina na Hrvaškem, pri čemer so sodelovali tudi preostali osumljenci in osumljenke, pa tudi več za zdaj še neidentificiranih oseb.

Uskok je sporočil, da so na ta način na Hrvaško pretihotapili več sto kilogramov kokaina v skupni vrednosti več kot sedem milijonov evrov. Tožilstvo dodaja, da je združba kilogram kokaina prodajala za 30.000 evrov.