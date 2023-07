Maja letos se je namreč začela tehnična sanacija školjke bazena. V skladu s projektno dokumentacijo in priporočili Gradbenega inštituta Zavoda za raziskave materialov in konstrukcij (ZRMK) so bili izvedeni posegi, ki so statično utrdili stene bazena. Dela so bila zaključena do 20. junija, 6. julija so začeli polniti bazen. »Ob dvigovanju vodne gladine pa so se pojavile nepredvidene tehnične pomanjkljivosti, ki predhodno niso bile znane, zato smo polnjenje bazena začasno ustavili,« so pojasnili na občini. Enajstega julija so nato pregledali bazenske naprave, ki niso bile v uporabi dve leti in zaradi tega tudi niso bile ustrezno vzdrževane. Že naslednji dan so začeli odpravljati ugotovljene pomanjkljivosti. Občino je ob tem na podlagi anonimne prijave obiskala še gradbena inšpekcija, a pri pregledu po županovih besedah niso našli pomanjkljivosti. Na občini so poudarili še, da je skupna želja vseh, da bazen Ukova čim prej začne obratovati, za kar se maksimalno trudijo, občane pa prosijo za razumevanje.