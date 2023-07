Šentjernej. Šentjernejski župan Jože Simončič je dejal, da bodo obnovo vsekakor končali do občinskega praznika jernejevo sredi avgusta, igrišče bo tako tudi nared do novega šolskega leta. Ob odprtju prenovljene in posodobljene športne infrastrukture pa bodo priredili atletski miting in nogometni turnir, je dodal župan. Prenovili bodo sicer močno poškodovano atletsko tartansko stezo, zastarelo in za vadbo ob slabem vremenu neustrezno travnato igrišče za nogomet na sredini stadiona pa hkrati posodabljajo z namestitvijo umetne trave in ustrezne opreme, med drugim novih nogometnih vratc in klopi za rezervne igralce. Uredili bodo še stadionsko razsvetljavo, ki bo odslej omogočala tudi nočno vadbo oziroma nočno športno življenje, tribuno pa opremili z boljšimi sedišči, je še navedel Simončič. Občina je naložbo ocenila na 800.000 evrov, denarne vložke bosta prispevala Fundacija za šport in pristojno ministrstvo.

Športno igrišče so sicer začeli graditi kmalu po leta 1980 zgrajeni novi šolski stavbi. Postopno so ga dograjevali in širili, zadnje prenove pa je bilo po podatkih Osnovne šole Šentjernej deležno leta 2000.