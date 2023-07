Kamfest: Festival se letos širi na tri nove lokacije

Letos bo od 4. do 12. avgusta ulice in dvorišča Kamnika spet, že dvajsetič zapored, zavzel eden večjih slovenskih mestnih festivalov –​ Kamfest, festival z razgledom. Na kar sedmih prizoriščih, ki se bodo vrstila od odra pod arkadami muzeja na Zapricah do velikega koncertnega prizorišča v nekdanji smodnišnici, se bo zvrstilo več kot 50 dogodkov.