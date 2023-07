Izrael na poti k Sadamu Huseinu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v svojem šestem mandatu dosegel, da so judovski Izraelci začeli protestirati, ker judovska država ogroža demokratične pravice judovskega prebivalstva. Ulice so polne protestnikov, ki se počutijo ogrožene od lastne države. Palestinci kimajo, češ, saj smo vam rekli. »Če dopuščate sistematične kršitve naših pravic, boste prej ali slej tudi sami ob pravice.« Ta teden je izraelski parlament potrdil zakon, ki omejuje avtonomijo vrhovnega sodišča in ga podreja izvršni oblasti. Izrael je tudi uradno postal še ena neliberalna država Bližnjega vzhoda.