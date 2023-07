Zelo sem bila počaščena, ko so me povabili, da kandidiram za predsednico naše največje humanitarne organizacije. Zdi se mi prav, da so v RKS spoznali, da je treba kdaj vodilne kadre poiskati znotraj organizacije. RKS seveda zelo dobro poznam, saj sem v dobrih enajstih letih delovala na različnih področjih, ne le v zdravilišču. Novih izzivov se že zelo veselim. Prepričana sem, da lahko svoje znanje, izkušnje, dosedanje dobre rezultate in poznavanje celotnega delovanja RKS koristno uporabim in se zelo hitro aktivno lotim novih nalog. RKS, ki je humanitarna organizacija z zelo širokimi pooblastili, namreč potrebuje prodorne ljudi. x Nedeljski dnevnik