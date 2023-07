Nujno potreben pogoj za streznitev in potem sklenitev pravičnega miru, ki naj znova zagotovi desetletja miru v Evropi, bo nastopil šele tedaj, ko bo večina Evropejcev spoznala kruto dejstvo, da zelo težko plačujejo vojno, v katero so jih zapeljali ameriški neoliberalni demokrati in evropski revanšisti (Poljaki, Balti ...).

Drugi potreben in zadosten pogoj, kot se izražajo matematiki, bo nastopil, ko si bodo zahodni osrednji mediji drznili zapisati, da je bila ruska intervencija v Ukrajini veliko bolj upravičena kot desetine povojnih intervencij ZDA in zahodnih držav po širnem svetu. Ruska intervencija v Ukrajini je še najbolj podobna ameriški Natovi intervenciji v Jugoslaviji za zaščito albanskega naroda leta 1999.

Ukrajinski narod je postal žrtev domačih nacionalistov v navezi z vojaškoindustrijskim kompleksom Zahoda. Z državnim udarom leta 2014 je bilo odločeno, da se neukrajinske narode v Ukrajini podvrže kulturnemu genocidu, ki je vključeval tudi vojaško komponento, in s tem izzove Rusijo v intervencijo.

Ohranitev celovitosti Ukrajine izpred leta 2014 bi bila velika klofuta vsem malim narodom in manjšinam po celem svetu, ki se borijo za svoj obstoj. Slovenski narod to najbolje razume, kot kažejo ankete o priljubljenosti Nata. Osnovna človekova pravica vseh malih narodov in manjšin po svetu je, da jim je omogočeno in zagotovljeno življenje in razvoj v kulturnih in samoupravnih dimenzijah. Ob določenih pogojih pa tudi možnost samoodločbe za lastno državo ali priključitev matičnemu narodu. To bi morala znova postati evropska vrednota, to je priznavanje, da je svetost življenja naroda ali manjšine nad suverenostjo države. To je bil rezultat zmage antifašizma v drugi svetovni vojni. Tedaj je bila tudi Primorcem priznana pravica, da se priključijo matičnemu narodu in odcepijo od suverene države Italije. Tudi leta 1991 smo Slovenci izkoristili še zadnje ostanke antifašističnih evropskih vrednot, ki niso dale prednosti suverenosti Jugoslavije, ampak svetosti življenja jugoslovanskih narodov. Žal se je po padcu komunizma leta 1991 v celotni Evropi začela popolna degradacija vrednot antifašizma in nastopilo je trideset let postopnega vračanja na črne časa predvojne Evrope. Ponovno se je v Evropi uveljavilo geslo »Ne ljubezen, vojna je vrednota« kot posmeh geslu »Make love not war«, ki se je pojavilo ob vietnamskih zločinih najbolj demokratične države sveta.

Glasovi narodov sveta za Slovenijo kot nestalno članico VS OZN so bili dani v prepričanju, da bi prav Slovenija morala imeti pogum za ščitenje pravic malih narodov in manjšin v razpravah in delovanju v OZN. In tam glasno razglašati, da so pravice narodov dane od bogov, suverenost države pa priznana od človeka.

Mag. Boris Nemec Šempeter pri Gorici