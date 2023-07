V Portorožu je bil 14. šahovski turnir, na katerem je, zmagal črnogorski velemojster Dragiša Blagojević, ki je zbral je 7,5 točke, cela točko več od prvih zasledovalcev. Izvrstnemu Črnogorcu sledi sedmerica igralcev s po 6,5 točke. Med vsemi je imel najboljše dodatne kriterije 14-letni Koprčan Jernej Kozlovič, sicer serijski državni prvak v kadetski in mladinski konkurenci. Pot do uspeha dosedanje kariere mu je v pravem trilerju prinesla zmaga v zadnjem krogu proti zmagovalčevemu rojaku, velemojstru Milanu Drašku. Kozlovič si je rating izboljšal za skoraj sto točk, kar mu je prineslo naziv mojstrskega kandidata. Tretje mesto je presenetljivo pripadlo Poljaku Jakubu Suliborskemu. Od Slovencev je prvo deseterico ujela še trojica Matjaž Pirš (Slovenska vojska), Rudi Olenik Čampa (TAJFUN – ŠK Ljubljana) in Niko Praznik (Vrhnika). Najboljša šahistka je bila ukrajinska velemojstrica Miroslava Hrabinska na 20. mestu.

Dogodek je minil v izjemnem vzdušju. Odlični pogoji za igro so prispevali h kakovostnemu in bojevitemu šahu. Tako imenovanih velemojstrskih remijev ni bilo veliko. Posebno draž je turnirju dajalo prenašanje partij v živo, za kar je poskrbela Šahovska zveza Slovenije. Partije so bile posredovane tudi preko Lichessa, enega najpomembnejših svetovnih šahovskih portalov, kar je dogodek naredilo širše prepoznavnega.

Zanimivo je, da sta uveljavljena velemojstra Blagojević in Draško kljub dolgoletni karieri prvič nastopila v slovenskem »pristanišču rož«. Dragiša Blagojević je poudaril, da Portorož doživlja kot nekaj posebnega: »Za nas je Portorož kultni šahovski kraj. Na znamenitem medconskem turnirju leta 1958 sta bila prav od tod v šahovsko orbito izstreljena legendarna šampiona Mihail Talj in Robert Fischer ter številni največji kalibri svetovnega šaha.« Njegovim besedam je v celoti pritrdil Milan Draško, ki je bil očaran nad lepoto Portoroža in Pirana: »Piranski Tartinijev trg je eden najlepših trgov, kar sem jih videl. Ker sem tudi potopisec, lahko pričakujete kakšno reportažo o vaših čudovitih krajih.«

Ju Wenjun ubranila naslov V Čongčingu (prvi del se je igral v Šanghaju) so konec minulega tedna sklenili dvoboj za naslov svetovne prvakinje v šahu. Ju Wenjun je po izjemno izenačenem boju premagala rojakinjo Lei Tingjie in ubranila naslov. Dvoboj je odločila prav zadnja, dvanajsta partija rednega dela. Prva je povedla izzivalka, ki je zmagala v peti partiji. Branilka je izenačila v osmi partiji. Z zmago v zadnji partiji pa se je izognila nepredvidljivemu tie-breaku v hitrih disciplinah. Wenjunova je prvakinja postala četrtič zapored. Nagradni sklad je znašal pol milijona evrov, zmagovalka je prejela 300 tisočakov. Najboljši šahisti sveta, ki so seveda budno spremljali dvoboj, so kakovost partij ocenili z najvišjimi ocenami.