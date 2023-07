Sredi vročega poletja tekmovalno sezono 2023/24 s prvimi tekmami velike nagrade začenjajo smučarski skakalci in skakalke. Predvsem v moški konkurenci bo na startu manjkalo veliko najboljših iz pretekle zime. Vse nacije pa najbolj zanima, kako bodo potekale nove meritve opreme. Courchevel v zadnjem obdobju ni najbolj srečen kraj za slovenske športnike. Tadej Pogačar je na kolesarskem Touru v svojo največjo krizo zapadel le nekaj trenutkov zatem, ko je karavana ob vzpenjanju na Col de la Loze šla mimo skakalnega centra. Brez kolajne so pozimi v tem športnem središču na svetovnem prvenstvu ostali tudi alpski smučarji. Skakalci in skakalke so, tudi za voljo dobrih preteklih rezultatov, odločeni, da trend zopet spremenijo na bolje.

Največja sprememba je v zagozdah

Prvi Slovenec, ki je na tekmah poletne velike nagrade v Courchevelu stopil na zmagovalni oder, je bil Robert Kranjec, ki je bil leta 2002 tretji. Enak uspeh sta ponovila Rok Benkovič (2004) in Peter Prevc (2015), Timi Zajc pa je leta 2019 premagal vso konkurenco. Tokrat na startu ne bo nobenega z bogatimi izkušnjami, saj sta prva dva že zaključila s svojima karierama, druga dva pa sta člana A reprezentance, ki uvodne tekme poletne nagrade izpušča. »Že ob začetku priprav na novo sezono je glavni trener Robert Hrgota napovedal, da se A reprezentanca uvodnih tekem ne bo udeležila in se bo karavani priključila v drugi polovici poletja. V Francijo se odpravljamo z mlado ekipo, ki je v zadnjem času prikazala visok nivo skakanja,« je izbiro Roka Masleta, Roka Oblaka, Jana Bombeka, Jerneja Presečnika in Matije Vidica komentiral Jan Družina, sicer pomočnik Igorja Medveda v B reprezentanci, ki bo tokrat vodil ekipo na prvih dveh posamičnih tekmah sezone.

»Gre za mlade fante, zato je jasno, da je eden izmed ciljev nabiranje izkušenj. Ker pa so pokazali visok nivo skakanja, pričakujem tudi nekaj lepih uvrstitev. Naša naloga pa je tudi, da se spoznamo z novim merjenjem opreme in nato tudi našim najboljšim predamo pomembne informacije glede novosti,« je o načrtih pred sobotno in nedeljsko tekmo (obe se bosta začeli ob 18. uri) še povedal Družina. Vsi tekmovalci so morali pridobiti nove mere teles, ki so bile izmerjene lasersko, zato so novi obsegi dresov nekoliko manjši. Kot nam je zatrdil skakalni strokovnjak, fantje, ki potujejo na prve tekme, s privajanjem na novo opremo niso imeli težav. »Največja sprememba je v pravilu skakalnih zagozd, ki po novem lahko merijo le tri centimetre, lani pa so lahko merile dva in pol centimetra več. Zaradi tega je zelo pomembno, da ima skakalec več kontrole nad smučmi v nogah takoj po odskoku. V skakalnem čevlju je nekoliko več prostora in mora tekmovalec bolj skrbeti za nadzor«.

V ženski karavani več težav

Še več uspehov od moške reprezentance je v Courchevelu v preteklosti dosegla ženska. Ema Klinec je zmagala že leta 2013 in je bila druga pet let za tem. V zadnjih dveh sezonah je bila vedno najboljša Urša Bogataj, Nika Križar pa je bila predlani tretja in lani druga. Slednja bo prvo ime reprezentance tudi tokrat, glavni trener pa bo na prvih dveh tekmah (sobota ob 10.15, nedelja ob 10. uri) računal še na Niko Prevc, Katro Komar in Ajdo Košnjek. »Mi poletne tekme jemljemo enako resno kot svetovni pokal pozimi. Nika Križnar je navdušila že v Zakopanah in je zadnje čase zelo pridna na treningih. Je zelo tekmovalna in želi dobrih rezultatov. Tudi ostale tri punce so dobro pripravljene. Žal se je poškodba poslabšala pri Maji Vtič, ki trenutno ne trenira. Rehabilitacija pa gre po načrtu pri Emi Klinec, ki je dobro zacelila poškodbo kolena. Vse treninge je opravila skupaj z reprezentanco, a se je sama odločila, da prve tekme izpusti. Seveda smo tekmovalki s takim pedigrejem prisluhnili,« majhno ekipo na uvodu poletne sezone komentira Zoran Zupančič.

Dolgoletni vodja ženske ekipe izraža večjo skrb nad novimi pravili, saj so novi dresi pri ženskah občutno manjši. »Dogaja se podobno, kot v sezoni 2012/13, ko so drese dali na nulo. Enostavno ne razumem, zakaj sprejemajo take odločitve. Več let razvijamo opremo, da tekmovalke lahko letijo. Skakalo se je daleč in varno. Sedaj pa se z manjšimi dresi ponovno veča hitrost v letu in številni imajo že težave s poškodbami. Sam upam, da jih bo čim manj, a sem zaskrbljen. Ker ne gre se zato, da se poškoduje tekmovalka, ampak pri nas to vpliva na celotno ekipo, saj smo med seboj zelo povezani«.

