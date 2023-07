Slovenski košarkarski selektor Aleksander Sekulić se je po prvem dvoboju Slovenije v sklopu priprav na svetovno prvenstvo proti Kitajski lepo izrazil, da dvoboj v Celju še zdaleč ni bil prijateljski. »Šlo je za pripravljalno tekmo proti reprezentanci, ki ogromno vlaga v košarko in ki jo vodi odličen strokovnjak Aleksandar Đorđević,« je dejal po zmagi s 75:73 (17:17, 31:36, 47:54), ki so si jo Slovenci priborili v zadnji četrtini, ko so strli odpor borbenih, agresivnih in na trenutke grobih gostov.

Kako trda in ostra je bila tekma, kaže podatek, da je trajala kar dve uri, kar ni značilnost prijateljskih tekem. Slovenija je dvoboj začela brez Zorana Dragića, Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata in Jakoba Čebaška, ki so reprezentanco bodrili ob igrišču, manjkala pa je tudi udarna trojica Luka Dončić - Vlatko Čančar - Mike Tobey, ki se bo pripravam priključila v naslednjih dneh. V slovenskem taboru so dali priložnost mlajšim igralcem, ki so pokazali veliko željo po dokazovanju. Izpostaviti kaže, da je svoje prve članske minute v slovenskem dresu doživel 23-letni Aljaž Kunc, ki je na igrišču preživel 15 minut, tudi ključne, ko je Slovenija lovila zaostanek. Kunc je upravičil zaupanje predvsem v obrambi, v napadu pa je zadel eno odločilnih trojk.

Najboljši strelec tekme je bil z 20 točkami Klemen Prepelič, dvomestni strelski izkupiček pa sta imela še Žiga Samar in Gregor Glas. Dvoboj je bil izjemno vroč predvsem ob koncu tretje četrtini, ko je Aleksandar Đorđević stopil na igrišče ter prekinil akcijo Slovenije, ker se ni strinjal z eno od sodniških odločitev. Na igrišču se mu je pridružil tudi slovenski selektor, sodnika pa sta umirila strasti s štirimi tehničnimi napakami. »Led smo prebili. Za nami je zahteven prvi teden priprav. Poznalo se je, da imajo reprezentanti še težke noge. Tudi met nam ni stekel. Najpomembnejše je, da smo pokazali energijo, se sprostili in v končnici prišli do težke zmage. Kitajska ima močno ekipo in igra zelo fizično. Morali smo se prilagoditi. Čaka pa nas še veliko dela,« je dvoboj ocenil Aleksander Sekulić, ki je po tekmi sporočil, da se od reprezentance poslavljajo Blaž Mahkovic, Miha Lapornik in Urban Klavžar. Naslednja tekma čaka Slovenijo v sredo, 2. avgusta, v razprodanih Stožicah proti Grčiji.