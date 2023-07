Športna direktorica Krima Mercatorja Deja Ivanović je aprila v pogovoru za naš dnevnik dejala, da bi lansko sezono ocenila z oceno sedem. Rokometni klub, ki se lahko pohvali z naslovom evropskih klubskih prvakinj, bo prihodnje leto praznoval 40-obletnico svojega delovanja. Tudi v tej luči si zato v vodstvu kluba želijo v novi sezoni preseči lansko sezono, ki so jo v ligi prvakinj končale že pred četrtfinalnimi obračuni. Zadnjič so se med štiri najboljše ekipe uvrstile leta 2013, ko jih je v polfinalu zaustavil Larvik.

»Znane so nasprotnice za novo sezono lige prvakinj in zdi se mi, da bo ta še zahtevnejša, kot je bila pretekla, saj bosta del nje še tretja ekipa danskega in madžarskega državnega prvenstva. V skupini imamo tri ekipe, ki so lani igrale na zaključnem turnirju najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Poznamo jih, kar verjamem, da nam bo pomagalo. Imamo jasen cilj in prepričan sem, da bomo konkurenčni,« je žreb lige prvakinj komentiral Dragan Adžić, ki bo tudi v letošnji sezoni vodil slovenske serijske državne prvakinje.

Nedavni žreb je krimovkam namenil skupino B, v kateri so še aktualni evropski prvak, Vipers Kristiansand iz Norveške, danski ekipi Esbjerg in Ikast, romunski Rapid, madžarski Ferenervaros, francoski Metz in poljski Lublin, pri katerem bodo tudi začele letošnjo sezono. Da gre za resnično zahtevno skupino, govori tudi podatek, ki ga je omenil že Adžić, da sta ob Norvežankah na lanskem zaključnem turnirju v Budimpešti igrale tudi rokometašice Ferencvarosa in Esbjerga. Za njegove varovanke bosta poseben izziv tudi tekmi z Romunkami, saj so jih prav one zaustavile na poti do četrtfinala, ko so v dveh tekmah dosegle gol več. V skupini A, ki je na papirju lažja, bodo igrale romunska CSM Bukarešta, madžarski Györ, švedski Sävehof, francoski Brest, danski Odense, črnogorska Budućnost, nemški Bietigheim in madžarski Schaeffler.

»Za nami so individualne poletne priprave, ki so bile precej zahtevne. Zdaj nas čaka skupinsko delo, pred nami pa so tudi že prve tekme, da se uigramo, povežemo in vzpostavimo prvi ekipni duh. Dobro je, da bomo imele do prve tekme v ligi prvakinj zahtevne nasprotnice, kajti le na ta način bomo videle, kje smo in kaj moramo popraviti do začetka,« je pred včerajšnjim treningom na Rogli dejala Barbara Lazović, kapetanka ljubljanskih rokometašic, ki bodo po imenih močnejše od lanske ekipe, v kateri so imele veliko težav s poškodbami.

V glavnem so v Ljubljani ostale vse nosilke igre, kot zadnja je pogodbo podaljšala najboljša strelka lige prvakinj Jovanka Radičević, že pred njo so se za podobni korak odločile Barbara Lazović, Tjaša Stanko, Darija Dmitrijeva, Barbara Arenhart, Ema Abina, ostajajo tudi Allison Pineau, Nina Žabjek, Aleksandra Rosiak, Betchaidele Ngombele in Alja Varagić. Trener Dragan Adžić bo v novi sezoni lahko računal še na trojico reprezentantk, ki se vračajo v Ljubljano, in sicer Tamaro Mavsar, Majo Vojnović in Nino Zulić, prišli sta še črnogorski reprezentantki Tatjana Brnović in Itana Grbić ter mladi slovenski reprezentantki, vratarka Dijana Đajić in Elena Erceg. »Vse, ki so prišle na Roglo, so prišle dobro telesno pripravljene,« je z začetno pripravljenostjo svojih varovank zadovoljen Adžić. Na Rogli ob Ercegovi manjka le še Radičevićeva, ki ima zdravstvene težave.

Prvi test v novi sezoni Ljubljančanke čaka že prihodnji petek, ko bodo v Stožicah igrale z madžarskim Mosonmagyarovarom. Do konca prihodnjega meseca so na sporedu še skupne priprave z Budućnostjo (8. in 9. avgusta) in CSM Bucuresti (13. in 14. avgust). Med 17. in 21. avgustom se bo Krim Mercator udeležil močnega turnirja v Metzu, kjer bodo igrale še s Ferencvarosem in Budućnostjo, med 25. in 27. avgustom pa jih čaka še tradicionalni turnir v Koprivnici. Svojo prvo uradno tekmo v sezoni bodo imele 9. ali 10. septembra v Lublinu na Poljskem, teden dni pozneje bodo v skupini B gostile danski Esbjerg.