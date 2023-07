Lidija Dimkovska: Mejno stanje (Mladinska knjiga)

V času globalne pandemije, ko so negotovost, strah in osamljenost povezovali v svoje domove zaprte ljudi, je nastajala sedma pesniška zbirka slovensko-makedonske pesnice, pisateljice in prevajalke Lidije Dimkovske. V pesmih o mejnih stanjih, s katerimi se dandanes sooča človeštvo, ki jih je avtorica razvrstila tri razdelke (Med jutri in včeraj, Razpadanje in Človek ali človeštvo?), se prepletajo vprašanja osebnega in kolektivnega spomina, propadanja, zgodovine, sedanjosti, preteklosti in smrti.

Okakura Kakuzô: Knjiga o čaju (Beletrina)

Ustanovitelj prve japonske akademije lepih umetnosti v Tokiu ter raziskovalec in promotor tradicionalne umetnosti, Okakura Kakuzô, je leta 1906 napisal delo, v katerem raziskuje pomen in filozofijo čaja v japonski kulturi. Knjiga, za katero je spremno besedo napisala nemška umetnostna kritičarka Irmtraud Schaarschmidt-Richter, je nekakšna čajna biblija, ki bralcem prinaša premisleke o zgodovini, filozofiji, kulturi in obredih pitja čaja ter odpira vrata v svet japonske estetike in harmonije.

Alma Maximiliana Karlin: Peš po domačih krajih (Celjska Mohorjeva družba)

Najbolj znana Celjanka, popotnica Alma Karlin, ki je po dolgem in počez prepotovala svet ter o daljnih deželah pisala za več časopisov, je z enako zavzetostjo raziskovala tudi domače kraje. Popotni dnevniki, ki so bili šele nedavno odkriti, bralcem prinašajo njene popotne vtise o krajih na Celjskem, v Zgornje Savinjski dolini, na Kozjanskem, pa tudi na Dolenjskem, Gorenjskem in drugih koncih Slovenije. Delo je opremljeno s fotografijami, razglednicami in ilustracijami ter zemljevidom Alminih poti.

Olga Tokarczuk: Izgubljena duša (Mladinska knjiga)

Če se kdaj zalotite, da norite od ene obveznosti k drugi in komaj še dohajate tempo sodobnega načina življenja, ste morda podobni Janu, glavnemu liku otrokom in odraslim namenjene slikanice, ki jo je leta 2017 izdala poljska nobelovka Olga Tokarczuk. Delo, ki je njej in ilustratorki Joanni Concejo prineslo več nagrad, izrisuje vsakdanjik, v katerem v nenehnem pehanju za delom in plačilom izgubljamo svoje duše, obenem pa ponuja alternativo – kako se zazreti v lepoto narave in kako biti v miru.

Sylvain Tesson: V sibirskih gozdovih (Hiša poezije​)

Med februarjem in avgustom 2010 se je v kočo na obali Bajkalskega jezera vselil francoski pisatelj Sylvain Tesson, namenjen ugotoviti, »ali ima kaj notranjega življenja«. V šestmesečni osami 120 kilometrov od prve vasi so mu družbo delale divje živali in literarni klasiki. Če je sprva menil, da bo samota polletnega totalnega odklopa od civilizacije težka, njegov dnevnik razkriva, da mu je bilo julija že žal, da mora oditi. Po nagrajenem delu, ki je prevedeno v številne jezike, so posneli tudi film.