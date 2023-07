Klara je UP, umetni prijatelj; Skubiceva odlična prevodna rešitev še dodatno podčrta družbeno vlogo mašine v romanu: v svetu, ki se vse bolj individualizira, so UP-ji edina družba in s tem up(anje) za osamljene otroke, kakršna je Josie, Klarina lastnica. Ishiguro se ne ukvarja preveč s tehnikalijami nove resničnosti; v ospredje postavlja medčloveške odnose. Klara je izjemno pretanjena opazovalka: ne uide ji, da nadgrajeni otroci, torej tisti, ki so šli skozi proces artificielnega izboljšanja svojih umskih sposobnosti, med postopkom očitno zabrišejo sposobnost sočutja, čeprav pomanjkanje le-tega starši oziroma družba pripisuje in očita le UP-jem. Ironija takšne naivne pripovedovalke je seveda v tem, da opaženega ne razume, ali bolje, da ne zna razbrati implikacij videnega, kar ima neizbežne tragične posledice. Klara ne razume zares družbenih vlog, pravzaprav se zdi, da dobršen del romana temelji ravno na razkrinkavanju hipokrizije družbe, ki želi biti inkluzivna, a se zgolj vse bolj zapreda v predsodke do tistih, ki ne izpolnjujejo norm, kot na primer Josiejin nenadgrajeni prijatelj in otroška ljubezen Rick. Ne razume niti družbene razslojenosti: tako kot nadgrajevanje, med katerim lahko otrok sicer tudi umre, a je nujno za njegovo izobrazbo in torej napredovanje, so tudi UP-ji statusni simbol, ki si ga lahko privoščijo le premožnejši posamezniki. Slednji si, v primeru morebitne otrokove smrti, lahko zagotovijo tudi njegovo repliko, s čimer postane Klara up tudi Josiejinim staršem. Vprašanje človečnosti se tu preveže z identiteto: Klara je že tako človeška, da se zaveda tega, kar je, s čimer zazna tudi možnost, da bi sebe izgubila. A ker je njen status vendarle drugačen – mašina je, kar pomeni, da je zamenljiva –, ji Josiejina mati na pomislek o izgubi/izbrisu sebe odgovori le: »Kaj pa je to važno? To je samo ogrodje.« S čimer pravzaprav že pove, da je tudi njena hči le zamenljiva entiteta. Če pa sta tako Klara in Josie zamenljivi, pomeni, da sta si – paradoksalno – tudi enakovredni. Ni pa enakovreden odnos do njiju, kar Josiejina mama pogojuje s čustvi: Josie ljubezen pripada, ker je človek; Klara pa mora, kljub temu, da se ji priznava »človeške« sposobnosti in lastnosti, ljubezen šele zaslužiti, tako, da žrtvuje (in s tem izniči) sebe; šele takrat bo njeno učlovečenje v očeh drugih upravičeno. A nikoli dokončno: v svetu, ki tako izrazito temelji na izključevanju (tudi kot osamljenost), Josie in Klara ne moreta soobstajati.

Ishiguro je tudi prek rabe jezika lik Klare zasnoval kot občutljivega otroka: status mašine ji pripisujejo drugi, kljub temu, da v njej prepoznajo čustvene razpone človeškega, da ima spomine, ki jih lahko pripoveduje in preko katerih zgradi identiteto, ki je samo njena, individualna. Roman, ki se zdi na prvi pogled še ena antiutopična melanholična pravljica, ki preigrava dualizem artificielnega in človeškega, je zrcalo večplastne osebnosti svoje junakinje. x

*** Kazuo Ishiguro Klara in sonce Prevod: Andrej E. Skubic Beletrina, Ljubljana 2023 (Zbirka Beletrina) 5/5