#intervju Tine Hafner, producent in vodja festivala Hafnerjev memorial: Festival, ki je zrasel v loško okolje

Škofjeloški festival Festival In Memoriam prof. Peter Hafner, krajše Hafnerjev memorial, ki bo v svoji 14. izdaji potekal od danes do prihodnjega petka 4. avgusta v Škofji Loki, Cerknem, Kranju in Železnikih, umetniško vodi producent Tine Hafner. Festival je nekakšen nadaljevalec tradicije Alter-Festa, ki ga je Tine Hafner z ekipo organiziral prvič leta 2005. Takrat mu ga je pomagal zasnovati tudi njegov oče Peter Hafner, glasbeni entuziast, humanist in aktivist, po njegovi smrti pa so mu s tovariši najprej posvetili Alter-Festovo petletko, leto kasneje pa je Hafnerjev memorial stopil na samostojno pot.