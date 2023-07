Poveljnik gasilskih enot Dubrovniško-neretvanske županije Stjepan Simović je potrdil, da se ogenj danes ni širil in da trenutno še preučujejo, katere enote bodo ostale na pogorišču, da bi lahko posredovale v primeru vnovične okrepitve vetra.

Požar je ponoči gasilo približno 130 gasilcev, davi pa jih je bilo na terenu 150. Prav tako sta bila na območje poslana tudi dva kanaderja, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Dežne kaplje, ki so gasilcem nekoliko olajšale delo, so jug Hrvaške dosegle sredi dopoldneva.

Požarna fronta na območju Župe Dubrovačke je v širino merila pet kilometrov, ponekod pa so plameni neposredno ogrožali tudi hiše. Ob tem letala sprva niso mogla sodelovati pri gašenju zaradi močnega vetra.

Poleg pripadnikov gasilske brigade Dubrovnik so pri gašenju sodelovali tudi gasilci iz Splita, Zadra in Šibenika, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.

Po poročanju hrvaške nacionalne televizije HRT naj bi bilo na območju požara slišati tudi eksplozije min, ki so tam ostale še iz časa vojne na Hrvaškem.