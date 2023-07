Ohladitev po neurjih je v minulih dneh prinesla tudi snežinke v visokogorju. Kamera na Kredarici je namreč posnela kratkotrajno snežno ploho. Na najvišji meteorološki postaji je trenutno 1 stopinja Celzija, je Arso zapisal na Twitterju.

Meteorologi so sicer danes za celotno območje države izdali rumeno opozorilo. Popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

V četrtek bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli 5, ob morju 14, najvišje dnevne pa od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte.

Neurja povzročila precej škode severnoprimorskim podjetjem

Ponedeljkovo večerno neurje s točo je močno poškodovalo nekatere poslovne prostore podjetij na širšem Goriškem. Najhuje je močan veter poškodoval proizvodni obrat podjetja Gonzaga v Čepovanu, zaradi toče pa so preluknjane strehe podjetij na na območju občin Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko.

Tehnični direktor podjetja Gonzaga, proizvajalca pisarniškega pohištva, Tomaž Murovec je za STA povedal, da bo škoda po neurju znašala okrog pol milijona evrov.

»Škoda je enormna. Celoten obrat ima odkrito ali poškodovano streho, govorimo o površini preko 3000 kvadratnih metrov, ki jo bo treba v celoti zamenjati,« je povedal Murovec. Poleg tega bo treba zamenjati poškodovana stekla, zaradi poškodovane strehe je v prostore podjetja vdrla voda.

»Veliko repromateriala je namočenega, polizdelki in končni izdelki, ki so čakali na odpremo, prav tako. Dejanskega stanja še niti ne vemo, ker sedaj odpravljamo prve posledice in čistimo proizvodnjo. S pomočjo civilne zaščite in gasilcev se prekriva streha s ponjavami. Ko bo to narejeno, bomo začeli s pregledovanjem materialov in izdelkov in videli, kaj je še uporabno,« je še povedal.

V Občini Miren-Kostanjevica so zaradi s točo preluknjanih streh prizadeta predvsem podjetja v Obrtni coni Orehovlje. Kot je za STA pojasnil župan občine Mauricij Humar, je prizadetih okrog deset podjetij, ki je trenutno ustavljena proizvodnja zaradi odpravljanja posledic neurja. Pripadniki civilne zaščite so podjetnikom pomagali tako, da so že v torek s purpenom zatesnili in pokrili preluknjane strehe.

Tudi v Občini Renče-Vogrsko je škoda zaradi poškodovanih streh in razbitih oken velika. Proizvodnja je tako zaustavljena v podjetjih Goriške opekarne, Okroglica in Šampionka. Na podjetju Spintek so bili poškodovani fotovoltaični paneli, škoda je nastala tudi na strehi podjetja Polident, vendar je tam že sanirana.

»Na področju kmetijstva pa je prišlo do velike škode na rastlinjakih Čebronovih v Bukovici, poškodovani pa so tudi vsi drugi rastlinjaki med Volčjo Drago in Vogrskim,« je za STA povedal župan Občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon.

V neurjih poškodovanega za desetino letnega poseka dreves

V julijskih vetrolomih je bilo po prvih ocenah Zavoda RS za gozdove poškodovanih dobrih 540.000 kubičnih metrov dreves, kar predstavlja desetino letnega poseka. V zavodu za gozdove so poškodbe zaznali v večini gozdnogospodarskih območjih z izjemo kraškega, kjer je lani pustošil požar.

»Če k 540.000 kubičnih metrov poškodovane lesne mase prištejemo za posek označena zaradi podlubnikov napadena drevesa, je v gozdovih trenutno poškodovane za dober milijon kubičnih metrov lesne mase, kar predstavlja petino letnega poseka lesne mase v slovenskih gozdovih,« so danes sporočili iz zavoda za gozdove, kjer vsakodnevno spremljajo dogajanje in ocenjujejo poškodovanost gozdov.

Po njihovih pojasnilih so poškodbe predvsem zaradi močnega vetra in v kombinaciji z namočenostjo tal nastale v 13 od skupno 14 gozdnogospodarskih območij. Največ škoda so utrpeli gozdovi gozdnogospodarskih območij Bleda, kjer je poškodovanih 171.000 kubičnih metrov lesne mase, sledita Slovenj Gradec s 121.000 kubičnimi metri poškodovanih gozdov in Maribor s 60.000 kubičnimi metri.

Med bolj prizadetimi so še gozdovi v gozdnogospodarskih območjih Tolmina, kjer je po oceni zavoda poškodovanih 53.000 kubičnih metrov lesne mase, in Murske Sobote s 25.000 kubičnimi metri lesne mase.

V teh območjih je veter drevesa podiral posamezno, v šopih, skupinah in tudi cele sestoje. Na drugi strani pa je v gozdnogospodarskih območjih Novo mesto, Kranj, Nazarje, Celje, Kočevje in drugih manj poškodovanih območjih veter podiral posamezna drevesa ob gozdnih robovih in infrastrukturah ali v šopih in skupinah. »V večini primerov gre za izruvana drevesa in polomljena debla, ki predstavljajo posebno nevarnost pri poseku in spravilu poškodovanega lesa,« so dodali.

Ker v nekaterih gozdovih sanacija že poteka, bo zavod za gozdove zaradi nevarnih razmer ali zagotavljanja nemotene sanacije v sodelovanju z lastniki gozdov in lokalnimi skupnosti začasno zaprl nekatere gozdne ceste. Obiskovalci gozdov v luči tega naprošajo, naj zato v času izvajanja del ne obiskujejo poškodovanih delov gozdov in upoštevajo zapore cest.

Lastniki gozdov, ki jim je vetrolom poškodoval drevje v gozdovih, pa se lahko po njihovih navedbah za podrobnejše informacije in napotila v zvezi s sanacijo obrnejo na krajevno pristojne revirne gozdarje. Kot so vnovič opozorili, je odprava posledic v gozdovih po naravnih ujmah zelo zahtevna in nevarna, zato naj se lastniki gozdov dela lotijo le, če so za to ustrezno usposobljeni in opremljeni.

Delavci morajo imeti za varno delo tudi primerno osebno varovalno opremo, ki vključuje varovalno čelado, glušnike, rokavice, varovalne hlače z mrežico proti vrezu, čevlje s kovinsko kapico in opremo za nudenje prve pomoči. »Delo naj vedno opravljata vsaj dva delavca, med dodatno opremo pa ne smejo manjkati gozdarski klini, sekira, cepin, žični nateg in škripec,« so še posvarili.

Če lastniki gozdov dela v poškodovanih gozdovih niso vajeni, pa naj po nasvetih zavoda za to raje najamejo strokovno usposobljene izvajalce, ki jih lahko poiščejo na portalu Moj gozdar.