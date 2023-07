Policisti bodo zaradi kršitve prepovedi kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih in povzročitve zamude vlaka s svojim neprimernim vedenjem zoper državljana Kitajske podali predlog za ukrepanje drugemu prekrškovnemu organu, in sicer inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča ter Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, so navedli v sporočilu.