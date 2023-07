Štirje tehnološki velikani v oblikovanje skupine za zmanjšanje tveganj na področju umetne inteligence

Ameriške tehnološke družbe Anthropic, Google, Microsoft in OpenAI so danes napovedale oblikovanje industrijske skupine za obravnavo tveganj na področju umetne inteligence. Zavezale so se, da bodo primere dobrih praks delile med seboj ter z odločevalci in raziskovalci, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.