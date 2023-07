Uporabniki vodovodnih sistemov Celje in Žalec morajo vodo prekuhavati

Uporabniki vodovodnih sistemov Celje in Žalec morajo vodo za pitje in pripravo hrane prekuhavati. Zaradi intenzivnih padavin je namreč prišlo do povišanja motnosti vodnih virov v Vitanju, manjšega vodnega vira Lahka peč-Čreškova ter Merince, sta sporočili celjsko podjetje Vodovod-kanalizacija in žalska komunala. Ukrep velja do preklica.