Zastoji nastajajo tudi na drugih cestah. Nastal je na ljubljanski južni obvoznici od priključka Rudnik proti Vrhniki, potovalni čas se podaljša za od 10 do 15 minut. Prav tako je zastoj na na mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Malečnik proti Šentilju. Prihaja do približno 10-minutne zamude. Zastoj je tudi cesti Logatec-Vrhnika.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zaradi posledic neurja popolne zapore cest, in sicer na relacijah Dravograd-Trbonje pri Svetem Danijelu, Dolenja Trebuša-Spodnja Idrija pri Gorenji Kanomlji zaradi podrtih električnih drogov, zaradi podrtega drevja je zaprta cesta Dolenja Trebuša-Čepovan. Prav tako so zaprte ceste Čepovan-Most na Soči in Čepovan-Lokve ter Železniki-Podbrdo pri odcepu za Spodnjo Sorico.