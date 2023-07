S požari se borijo tudi na Korziki, Portugalskem in v Alžiriji

Poleg Grčije in Italije se s požari spopadajo tudi na Korziki, na Portugalskem in v Alžiriji. Na Korziki je ogenj uničil več kot dva kvadratna kilometra površin, na Portugalskem je bilo pri gašenju poškodovanih osem gasilcev, požari v Alžiriji pa so terjali kar 34 smrtnih žrtev. Skupno so sicer požari v Sredozemlju terjali več kot 40 življenj.