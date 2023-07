V severni polovici Slovenije več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter

Julij je bil do zdaj izjemno namočen v večjem delu države, ugotavljajo na agenciji za okolje. Več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter je padlo predvsem ponekod v severni polovici Slovenije. Približno povprečno namočeno je bilo doslej predvsem ob morju ter ponekod na Krasu in v Vipavski dolini, kjer je do danes padlo manj kot 100 litrov dežja.