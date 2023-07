S koncem koronske krize in z odprtjem javnega življenja, ki je že steklo s polnim zamahom, so se povsem sprostili tudi veliki dogodki ob predstavitvah novih tehnoloških naprav. V duhu tega je Samsung te dni v svoji domovini gostil medije z vsega sveta, ki so se v južnokorejsko prestolnico Seul zgrnili na letošnji dogodek Unpacked 2023. Tam smo iz prve roke videli in preizkusili najnovejše Samsungove izdelke. O pomembnosti dogodka priča tudi dejstvo, da so bili gosti dogodka tudi svetovno znani K-pop zvezdniki Stray Kids, raper Suga (August D) skupine BTS in Jisoo dekliške skupine BLACKPINK.

Glavna zvezda današnje predstavitve je bil poklopni mobilnik (kot školjka ali pudrnica) s pregibnim zaslonom galaxy z flip5. Z zunanjim zaslonom AMOLED z diagonalo 8,6 centimetra (3,4 palca), ki se razteza čez skoraj ves prednji „pokrov“ zloženega mobilnika, je četrta generacija te naprave (flip 2 ne obstaja) naposled postala to, kar bi morala biti. Oziroma povedano drugače, ne bo več vir neskončnih frustracij uporabnikom, ki prejemajo in pišejo veliko sporočil oziroma elektronske pošte. S pomočjo večjega zunanjega zaslona lahko uporabnik sedaj tudi z zloženim mobilnikom prebira in s tipkovnico na zaslonu piše sporočila in pošto. Prav tako se lahko že z zloženo napravo opravlja telefonske klice. Ob tem lahko nadzira tudi predvajanje glasbe, prebira vnose v svoj koledar, gleda fotografije, zlasti pa lahko ves prednji »pokrov« zkoristi kot predogled ob zajemanju sebkov z glavno zunanjo kamero. Hkrati sta stranici zloženega flipa povsem poravnani.

Ko galaxy z flip5 razpremo, dobimo vitek in dolg mobilnik, z zaslonom AMOLED z diagonalo 17 centimetrov (6,7 palca), dinamičnim osveževanjem zaslona do 120 hercov (Hz) ter ločljivostjo 2640x1080. Zaradi vitkosti naprave je razmerje stranic zaslona 22:9, kar pomeni še bolj v širino razpotegnjen zaslon (v ležečem položaju) kot pri kino formatu. Youtube videovsebine so manjše kot pri običajnih mobilnikih s tolikšno diagonalo, ob gledanju teh je tudi veliko črne obrobe oziroma maske ob levi in desni strani zaslona. Zunanji zaslon ima ločljivost 720x748 in 60-herčno osveževanje slike.

Mobilnik poganja premijski procesor snapdragon 8 gen 2, ki je bil dodatno prilagojen za boljšo združljivost z napravami galaxy. Flip 5 premore 8 GB delovnega spomina ter prihaja v različicah z 256 GB ali 512 GB prostora za shranjevanje. Baterija ima kapaciteto 3700 miliamperskih ur (mAh), telefon pa ima še zaščito pred vodo IPX8, kar pomeni 1,5 metra pod vodo do 30 minut. Zaradi omejitev, ki jih prinaša mehanizem tečaja. Oznaka »X« medtem pomeni, da odpornosti na prah ni. V ponudbi kamer na zunanji strani najdemo ultraširokokotno ter širokokotno kamero z ločljivostjo 12 milijonov pik (MP) ter kamero z 10 MP na notranjem zaslonu. Žal ta kamera ni skrita pod slikovnimi pikami, kot pri foldu. Priporočena cena naprave je 1199 evrov. To je 40 evrov več od izhodiščne cene flipa4.

Galaxy z fold5

Manj očitnih sprememb je bil deležen flipov večji brat, galaxy z fold5, ki se iz nekoliko debelejšega telefona razpre v manjšo tablico. Tega je predstavil Suga, član svetovno znane K-pop zasedbe BTS. Samsung je osnovni koncept telefona zadel že z drugo generacijo. Od tedaj ga bolj ali manj le še pili in dela na vzdržljivost. Najbolj vidno novost pri foldu5 predstavlja izboljšani tečaj, ki sedaj skoraj povsem poravna obe stranici zloženega telefona, nekaj naklona pa vseeno ostaja. Samsung je hkrati uspel svetilnost notranjega zaslona povečati za več kot 30 odstotkov na najvišjo vrednost 1750 kandel. Zanemariti ne gre niti zmanjšanja debeline naprave, ko je zložena. Ta sedaj meri 1,34 centimetra oziroma 0,2 centimetra manj kot lanski model na najdebelejši točki. Sliši se malo, a se pozna.

Ostale nadgradnje so medtem zlasti na ravni prilagajanja programske opreme lažji izkušnji večopravilnosti, vključno z olajšanim prenašanjem vsebin iz ene aplikacije v drugo. Denimo iz elektronske pošte v preglednice. Pričakujemo, da bodo posodobitve prišle tudi na stare modele foldov.

Zaslona AMOLED ohranjata lanski diagonali 19,3 centimetra (7,6 palca) znotraj in 15,7 centimetra (6,2 palca) zunaj ter 120-herčno dinamično osveževanje. Tudi paket kamer na papirju ne odstopa od lanske ponudbe. Na hrbtni strani najdemo 12-MP ultraširokokotno kamero, 50-MP širokokotno ter 10-MP teleobjektiv s 3-kratno optično povečavo. Na zunanjem zaslonu je 10-MP kamera za sebke, na notranjem zaslonu pa je pod slikovnimi pikami skrita še 4-MP kamera. Ta je namenjena zlasti videokonferencam. Fold tudi tokrat podpira uporabo pisala s pen na notranjem zaslonu, a le pisala »fold edition«, ki je posebej prilagojeno potrebam upogljivega notranjega zaslona.

Fold5 poganja snapdragon 8 gen 2 »za galaxy«, premore baterijo s kapaciteto 4400 mAh, 12 GB delovnega spomina, prostor za shranjevanje pa obsega 256 GB, 512 GB ali 1 TB. Odvisno od globine denarnice. Odporen je le na vodo po standardu IPX8. Priporočena cena osnovne različice je 1899 evrov. To je 100 evrov več od izhodiščne cene lanskega folda.

Nove Samsungove tablice

Samsung je na Unpackedu predstavil tudi letošnji nabor tablic galaxy tab s9, galaxy tab s9+ in galaxy tab ultra. Vsi imajo zaslon AMOLED z dinamičnim osveževanjem od 60 do 120 hercev. Prav tako vse tri naprave poganja procesor snapdragon 8 gen 2 „za galaxy“. Najmanjša različica ima zaslon z diagonalo 28 centimetrov (11 palcev). Pri tab s9+ je diagonala 31,5 centimetra (12,4 palca), pri ultri pa ta znaša že zajetnih 37 centimetrov (14,6 palca), kar so mere povsem dostojnega pomožnega monitorja. Morda že preveč za družinsko tablico za gledanje videov in brskanje po spletu. Najcenejša različica tab s9 ima 8 GB delovnega spomina in 128 GB prostora, dražja pa že 12 GB spomina in 256 GB prostora. Tab s9 in ultra imata 12 GB spomina (z izjemo najdražje različice ultre, ki ima 16 GB spomina). Prostor obsega 256 GB, 512 GB in pri ultri še 1 TB. Izhodiščna cena tab s9 je 909 evrov, s9+ 1129 evrov ter 1369 evrov za ultro.

Novi pametni uri

Nabor novosti sta sklenili še pametni uri galaxy watch6 in galaxy watch6 classic. Obe imata zaslon AMOLED, zaščiten s safirnim steklom, in prinašata vse prednosti popolne združljivosti z googlovimi storitvami. Na obeh je 16 GB prostora za shranjevanje, uri pa sta tudi odporni na vodo in prah po standardu 5 ATM oziroma IP68. Žal ju še naprej spremlja glavna težava Samsungovih ur, ki se kaže v skromni avtonomiji baterije. Uri zdržita do 40 ur oziroma do 30 ur z vselej vključenim zaslonom. To pomeni polnjenje vsak drugi dan. Začetni ceni sta 319 evrov za watch6 in 419 evrov za watch6 classic.

Samsung v predprodaji, ki se je tudi v Sloveniji pričela danes in traja do 11. avgusta, kupcem predstavljenih naprav sicer ponuja posebne ugodnosti.