Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v torek okoli 21.30 med opravljanjem nalog na avtocesti iz smeri Čateža ob Savi proti Drnovem s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in vozil s hitrostjo med 220 in 250 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Na izvozu z avtoceste na Drnovem je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in ogrožal voznika, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, potem pa nadaljeval z nevarno vožnjo proti Velikemu Podlogu, kjer je avtomobil ustavil in pobegnil peš. Policist je stekel za pobeglim voznikom in ko ga je dohitel, ga je moški napadel. Policist je zoper njega uporabil prisilna sredstva, ga obvladal in mu odvzel prostost.

Med postopkom so ugotovili, da gre za 32-letnega državljana Srbije, ki je v vozilu prevažal pet državljanov Kitajske in dva državljana Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Dva tujca je prevažal v prtljažniku. Osumljenca kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v znesku 1820 evrov. Policijski postopki z državljani Kitajske in Turčije še potekajo, so še dodali na policiji.