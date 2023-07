Na Predmeji v občini Ajdovščina so gasilci že v torek uspeli s folijami prekriti ostrešja na osmih poškodovanih objektih, večinoma novejših stanovanjskih objektih, so sporočili iz regijskega štaba CZ za Severno Primorsko.

Prebivalci Čepovana in Lokovca so še vedno brez električne energije. Po podatkih družbe Elektro Primorska je bilo danes zjutraj brez električne energije še 445 odjemalcev, nekateri tudi v Trebuši na Tolminskem, na Kanalskem v Ligu, Vrtače-Korada, Kalu nad Kanalom, Testenih in ČHE Avče.

Evakuirali 54 belgijskih tabornkov

Iz občinskega štaba CZ Kobarid pa so poročali o nočni preventivni evakuaciji večjega števila oseb iz tabora v bližini Podbele. Nekaj po polnoči so prejeli klic iz regijskega centra za obveščanje Nova Gorica in takoj je stekla akcija. Zaradi napovedi novih hudih neviht se je vodja tabora odločila zaprositi za preventivno evakuacijo, ker je bilo v skupini veliko otrok. Kot so sporočili s policije, so na varno spravili 54 mlajših oseb iz zamejstva, med njimi 37 otrok, starih od devet do 16 let, in 17 starešin oziroma spremljevalcev, starejših od 16 let.

Glede na okoliščine in zbrane informacije je poveljnik kobariškega občinskega štaba CZ Aleksander Vončina odredil, da so za prevoz aktivirali gasilska društva iz Kobarida, Breginja in Drežnice. Nastanili so jih v športno dvorano v Kobaridu. Pri prevozu otrok je s svojim vozilom pomagal tudi podžupan občine Kobarid Marko Miklavič.

Vodja skavtske skupine iz Belgije pa je v torek zvečer policijo zaprosil za zagotovitev varnega prenočišča za skupino 35 mladoletnikov, starih od 17 do 18 let na Bovškem zaradi napovedanih možnih neurij v nočnem času. Policisti so o tem nemudoma obvestili pristojne službe in nudili pomoč predstavnikom Civilne zaščite iz Bovca in gasilcem PGD Bovec, ki so skupino namestili na varno v gasilski dom v Bovcu, kjer so prenočili, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.