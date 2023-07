»Afrika se vse bolj uveljavlja v vlogi enega od polov nastajajočega multipolarnega sveta,« je v danes objavljenem pismu pred vrhom zapisal Putin in dodal, da bo Rusija še naprej podpirala afriške partnerje pri »krepitvi njihove nacionalne in kulturne suverenosti ter pri aktivnejšem reševanju regionalnih in globalnih vprašanj«.

Napovedal je, da si bo Rusija na vrhu prizadevala okrepiti sodelovanje z afriškimi državami na področju trgovine, naložb, prehranske varnosti, boja proti revščini in podnebnih sprememb. Med vrhom naj bi tako države podpisale več sporazumov o sodelovanju na različnih področjih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prav tako namerava Putin nadaljevati junija začete pogovore o mirovni pobudi afriških držav za rešitev vojne v Ukrajini. Afriške države so sicer glede vojne večinoma zavzele nevtralno držo in se niso pridružile zahodnim sankcijam proti Rusiji.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v torek opozoril, da so pred vrhom zahodni diplomati »skoraj vse afriške države izpostavljali pritiskom brez primere«. Peskov je ob tem izpostavil ZDA in Francijo, ki da so se aktivno trudile, da vrha sploh ne bi bilo, poroča dpa.

Gre za drugi tovrstni vrh, prvi je potekal leta 2019 v Sočiju. Udeležbo na tokratnem vrhu je potrdilo več afriških voditeljev, vključno s predsednikom Južne Afrike Cyrilom Ramaphoso. Po navedbah Kremlja je udeležbo potrdilo 49 afriških držav.

V Afriki skrbi poraja nedavna odločitev Moskve o odstopu od dogovora o izvozu žita, v okviru katerega je Ukrajina izvozila okoli 33 milijonov ton žita, kar je pripomoglo k stabilizaciji cen hrane po svetu. Putin je v članku za številne afriške medije minuli teden ponovil, da Rusijo pri izvozu žita, hrane in gnojil omejujejo zahodne sankcije.

V luči odpovedi dogovora o izvozu žita je sporočil, da je Rusija »sposobna nadomestiti ukrajinsko žito tako na komercialni kot na brezplačni osnovi«. Kot je zapisal v prispevku, ki ga je Kremelj objavil na svoji spletni strani, se Rusiji namreč obeta še ena rekordna letina.

Rusija je od začetka vojne v Ukrajini podvržena zahodnim sankcijam in mednarodni izolaciji. Kljub temu ostaja njena diplomacija močno prisotna v Afriki, ki jo je ruski zunanji minister Sergej Lavrov letos dvakrat obiskal, pri čemer je poudarjal domnevni ruski boj proti zahodnemu imperializmu in za multipolarni svet.